Лише кросовери? В Україні визначили десятку фіналістів "Авто року 2026"

В Україні визначилась десятка автомобілів-фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2026". Саме з представленої десятки буде обрано переможця головної номінації акції – Автомобіль року 2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів акції.

За процедурою акції, незабаром експертне журі на тест-драйві протестує ці автомобілі та віддасть свої голоси за головну та додаткові номінації.

За сумою балів експертного та громадського журі буде визначено переможця у головній та додаткових номінаціях.

Автомобілі-претенденти на головну номінацію "Авто Року 2026" виглялають так: