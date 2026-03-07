Лише кросовери? В Україні визначили десятку фіналістів "Авто року 2026"
В Україні визначилась десятка автомобілів-фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2026". Саме з представленої десятки буде обрано переможця головної номінації акції – Автомобіль року 2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів акції.
Читайте також: На честь ювілею: Skoda Octavia отримала незвичне оновлення
За процедурою акції, незабаром експертне журі на тест-драйві протестує ці автомобілі та віддасть свої голоси за головну та додаткові номінації.
За сумою балів експертного та громадського журі буде визначено переможця у головній та додаткових номінаціях.
Автомобілі-претенденти на головну номінацію "Авто Року 2026" виглялають так:
- Audi A6
- BMW iX
- Chery Tiggo 4 Hybrid
- Cupra Formentor
- Mercedes-Benz G 580 EQ
- Peugeot 3008
- Renault Duster
- Skoda Enyaq
- Subaru Forester
- Volvo XC90
Переможці "Авто року"
Нагадаємо, раніше в Україні обрали "Авто року 2025". Переможцем щорічної акції став Škoda Kodiaq. Також у ході церемонії нагородження обрали кращі машини у різних категоріях.
Варто зазначити, що акція "Автомобіль року в Україні" проводиться з 2001 року. При визначенні переможців враховується як думка експертного журі, до якого входять автомобільні журналісти України, так і вибір громадського журі під час онлайн-голосування.
Як правило, у "Авто року в Україні" беруть участь нові моделі автомобілів, які були вперше офіційно представлені та надійшли у продаж в Україні до 1 січня поточного року.