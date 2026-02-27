В честь юбилея: Skoda Octavia получила необычное обновление

Лифтбек и универсал Skoda Octavia в честь 30-летия модели получат эффектный цвет под названием Dragon Skin. Этот тон выбрали поклонники бренда в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoevolution .

Отмечается, что представительство чешского автопроизводителя в Великобритании представило новый цвет в честь 30-летия Octavia.

Оттенок называется Dragon Skin. Skoda позволила выбрать цвет краски будущих авто поклонникам марки с помощью голосования в Instagram, Facebook и LinkedIn, где он соревновался с Storm Blue и Tangerine Orange.

Заказы на авто в новом цвете открываются 4 марта, а цвет будет предложен за доплату в 1152 доллара.

Важно, что цвет Dragon Skin будет доступен только для трех версий Octavia. В частности, в него покрасят хэтчбек и универсал Octavia vRS, а также 130 экземпляров Octavia Sportline.

Новый цвет присоединится к тонам Waterworld Green и Space Violet, которые были добавлены в цветовую гамму после голосования поклонников бренда. На фотографиях новая краска выглядит как интригующее сочетание желтого и зеленого, хотя в реальной жизни он будет выглядеть еще более ярко.