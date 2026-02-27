ua en ru
В честь юбилея: Skoda Octavia получила необычное обновление

Пятница 27 февраля 2026 14:59
В честь юбилея: Skoda Octavia получила необычное обновление Фото: Skoda Octavia получила необычное обновление (skoda.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Лифтбек и универсал Skoda Octavia в честь 30-летия модели получат эффектный цвет под названием Dragon Skin. Этот тон выбрали поклонники бренда в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoevolution.

Читайте также: Skoda показала электрический универсал Vision O: какой будет Octavia будущего

Отмечается, что представительство чешского автопроизводителя в Великобритании представило новый цвет в честь 30-летия Octavia.

Оттенок называется Dragon Skin. Skoda позволила выбрать цвет краски будущих авто поклонникам марки с помощью голосования в Instagram, Facebook и LinkedIn, где он соревновался с Storm Blue и Tangerine Orange.

Заказы на авто в новом цвете открываются 4 марта, а цвет будет предложен за доплату в 1152 доллара.

Важно, что цвет Dragon Skin будет доступен только для трех версий Octavia. В частности, в него покрасят хэтчбек и универсал Octavia vRS, а также 130 экземпляров Octavia Sportline.

Новый цвет присоединится к тонам Waterworld Green и Space Violet, которые были добавлены в цветовую гамму после голосования поклонников бренда. На фотографиях новая краска выглядит как интригующее сочетание желтого и зеленого, хотя в реальной жизни он будет выглядеть еще более ярко.

Ранее сообщалось, что Skoda в Украине существенно обновила линейку двигателей для автомобилей 2026 модельного года. Так, новые силовые агрегаты двигатели получили Skoda Kodiaq, Superb, Kamiq и Scala, впоследствии обновление получит и бестселлер бренда Skoda Octavia.

Также мы писали, что компания Skoda показала официальные изображения нового концептуального универсала на электротяге под названием Vision O. Объявлено, что шоу-кар "продемонстрирует будущее развитие" машин с таким типом кузова.

