Легендарний суперкар відправили на пенсію: з конвеєра зійшов останній Nissan GT-R

Середа 27 серпня 2025 15:58
Автор: Константин Широкун

На заводі Nissan у Точизі з конвеєра зійшов останній екземпляр суперкара Nissan GT-R. Купе темно-фіолетового кольору у виконанні Premium Edition T-Spec вирушило не до заводського музею, а до свого покупця в Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Nissan GT-R протримався на конвеєрі 18 років: з 2007 по 2025 рік було випущено 48 тисяч автомобілів. При цьому основним ринком для Nissan GT-R була рідна Японія: там продано 37% машин.

За 18 років виробництва GT-R майже не змінився. Всі випущені машини – це купе з бітурбомотором V6 на 3,8 л (480-600 к.с. у заводських версій), шестиступінчастим преселективним "роботом" BorgWarner і повним фірмовим приводом ATTESA E-TS Pro з двома карданними валами.

За весь час Nissan так і не запропонував покупцям широку гаму варіантів. Натомість тюнінговим компаніям GT-R дозволив розгулятися, особливо щодо форсування стандартного двигуна: рахунок йде на тисячі кінських сил.

Nissan GT-R так і не дочекався спадкоємця, хоча компанія неодноразово показувала концепт-кари, які могли лягти в основу наступного покоління моделі.

Нагадаємо, раніше компанія Nissan представила найпотужніший позашляховик Patrol в історії. Спортивна версія Nismo додала моделі 3,5-літровий V6, форсований до 495 кінських сил. Продаватиме такий позашляховик Nissan лише в одному регіоні – на Близькому Сході.

