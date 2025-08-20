ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Легендарный Ford Bronco превратили в кабриолет: вот как выглядит эффектный внедорожник

Среда 20 августа 2025 15:24
UA EN RU
Легендарный Ford Bronco превратили в кабриолет: вот как выглядит эффектный внедорожник Фото: Ford Bronco превратили в кабриолет (fromtheroad.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Внедорожник Ford Bronco в этом году празднует свое 60-летие. По этому поводу дебютировал концепт Ford Bronco Roadster, созданный по мотивам аналогичной машины шестидесятых годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В 1965 году Ford Bronco первого поколения появился перед покупателями в трех образах: в виде трехдверного универсала, двухдверного пикапа и стильного родстера, вообще лишенного дверей.

Легендарный Ford Bronco превратили в кабриолет: вот как выглядит эффектный внедорожник

Классическая модель

Такой Bronco Roadster оказался не слишком популярным и продержался на конвейере лишь до конца 1968 модельного года.

Но именно он стал источником вдохновения для нового концепта. Современный внедорожник полностью лишен не только крыши, но и всего каркаса выше дверей. Стандартная багажная "калитка" заменена аутентичным откидным бортом, на нем красуется большой логотип Ford в ретростиле. Современные бамперы заменены простейшими стальными балками.

Легендарный Ford Bronco превратили в кабриолет: вот как выглядит эффектный внедорожник

Что в салоне

Пороги и задние крылья частично окрашены в насыщенный красный цвет, на котором хорошо заметна юбилейная графика. У прообраза из шестидесятых позаимствован дизайн колес фирмы Fifteen52.

Правда, теперь они не белые штампованные, а легкосплавные и полированные. Полноразмерная запаска установлена прямо за спинками передних сидений. Сами сиденья лишены подголовников и обтянуты кожзаменителем, как у оригинального образца.

Легендарный Ford Bronco превратили в кабриолет: вот как выглядит эффектный внедорожник

Что под капотом

Никаких технических подробностей о концепте не заявлено. Однако, судя по рычагу шестиступенчатой "механики", концепт Ford Bronco Roadster оснащен турбочетверкой 2.3 EcoBoost (304 л.с., 440 Нм), ведь только с таким мотором сочетается механическая коробка передач.

Легендарный Ford Bronco превратили в кабриолет: вот как выглядит эффектный внедорожник

Ранее сообщалось, что кроссовер Ford Explorer шестого поколения получил внедорожную модификацию под названием Tremor. Спецверсию с таким названием уже имеют пикапы Ford, а в прошлом году ее начали предлагать и для пассажирских машин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ford Автомобильный рынок
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме