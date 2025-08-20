ua en ru
Легендарний Ford Bronco перетворили на кабріолет: ось як виглядає ефектний позашляховик

Середа 20 серпня 2025 15:24
Легендарний Ford Bronco перетворили на кабріолет: ось як виглядає ефектний позашляховик Фото: Ford Bronco перетворили на кабріолет (fromtheroad.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Позашляховик Ford Bronco цього року святкує своє 60-річчя. З цього приводу дебютував концепт Ford Bronco Roadster, створений за мотивами аналогічної машини шістдесятих років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У 1965 році Ford Bronco першого покоління з'явився перед покупцями у трьох образах: у вигляді тридверного універсала, дводверного пікапа та стильного родстера, взагалі позбавленого дверей.

Легендарний Ford Bronco перетворили на кабріолет: ось як виглядає ефектний позашляховик

Класична модель

Такий Bronco Roadster виявився не надто популярним і протримався на конвеєрі лише до кінця 1968 року модельного року.

Але саме він став джерелом натхнення для нового концепту. Сучасний позашляховик повністю позбавлений не тільки даху, але й усього каркаса вище дверей. Стандартна багажна "хвіртка" замінена автентичним відкидним бортом, на ньому красується великий логотип Ford в ретростилі. Сучасні бампери замінені найпростішими сталевими балками.

Легендарний Ford Bronco перетворили на кабріолет: ось як виглядає ефектний позашляховик

Що в салоні

Пороги та задні крила частково забарвлені у насичений червоний колір, на якому добре помітна ювілейна графіка. У прообразу із шістдесятих запозичений дизайн коліс фірми Fifteen52.

Щоправда, тепер вони не білі штамповані, а легкосплавні та поліровані. Повнорозмірна запаска встановлена прямо за спинками передніх сидінь. Самі сидіння позбавлені підголівників і обтягнуті шкірозамінником, як у оригінального зразка.

Легендарний Ford Bronco перетворили на кабріолет: ось як виглядає ефектний позашляховик

Що під капотом

Жодних технічних подробиць про концепт не заявлено. Однак, судячи з важеля шестиступінчастої "механіки", концепт Ford Bronco Roadster оснащений турбочетвіркою 2.3 EcoBoost (304 к.с., 440 Нм), адже тільки з таким мотором поєднується механічна коробка передач.

Легендарний Ford Bronco перетворили на кабріолет: ось як виглядає ефектний позашляховик

Раніше повідомлялось, що кросовер Ford Explorer шостого покоління отримав позашляхову модифікацію під назвою Tremor. Спецверсію з такою назвою вже мають пікапи Ford, а минулого року її почали пропонувати і для пасажирських машин.

