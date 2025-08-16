Lamborghini показала гибридный гиперкар за более чем 3 млн евро: вот как он выглядит

Компания Lamborghini официально представила лимитированный гибридный суперкар Fenomeno. Его главное отличие от базовой модели Revuelto - серьезно переработанная внешность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, Lamborghini Fenomeno имеет оригинальные внешние панели кузова, изготовленные из углепластика. Изменена конфигурация воздуховодов, появилась другая светотехника. Венчает образ оригинальная углепластиковая крышка моторного отсека.
Салон Lamborghini Fenomeno выглядит почти серийным, ведь руль, панель приборов, центральная консоль и экран для пассажира без изменений перешли из купе Revuelto. Зато появилась черно-желтая отделка салона кожей и алькантарой, а также оригинальная графика медиасистемы и приборов.
Гибридная силовая установка гиперкара доработана: например, атмосферный мотор V12 на 6,5 л форсирован со стандартных 825 до 845 л.с. Емкость литий-ионного тягового аккумулятора увеличена с 3,8 до 7 кВт*ч, что улучшило электрическую дальнобойность авто до 20 км.
Электрическая составляющая авто состоит из электродвигателя в восьмиступенчатом "роботе" и двух электромоторов на передней оси. Совокупная отдача силовой установки Lamborghini Fenomeno - 1080 л.с. В результате разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с.
Известно, что гиперкар Lamborghini Fenomeno будет выпущен тиражом 29 экземпляров, и каждый из них, по предварительной информации, будет стоить не менее 3,5 млн долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что компания Lamborghini продала единственный выпущенный суперкар Egoista за 117 млн долларов. Итальянские инженеры построили эксклюзивную модель в 2013 году для заводской коллекции концептов.