Lamborghini показала гібридний гіперкар за понад 3 млн євро: ось як він виглядає

Компанія Lamborghini офіційно представила лімітований гібридний суперкар Fenomeno. Його головна відмінність від базової моделі Revuelto – серйозно перероблена зовнішність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Так, Lamborghini Fenomeno має оригінальні зовнішні панелі кузова, виготовлені з вуглепластику. Змінено конфігурацію повітроводів, з'явилася інша світлотехніка. Вінчає образ оригінальна вуглепластикова кришка моторного відсіку.
Салон Lamborghini Fenomeno виглядає майже серійним, адже кермо, панель приладів, центральна консоль і екран для пасажира без змін перейшли з купе Revuelto. Натомість з'явилося чорно-жовте оздоблення салону шкірою та алькантарою, а також оригінальна графіка медіасистеми та приладів.
Гібридна силова установка гіперкара доопрацьована: наприклад, атмосферний мотор V12 на 6,5 л форсований зі стандартних 825 до 845 к.с. Ємність літій-іонного тягового акумулятора збільшена з 3,8 до 7 кВт*год, що покращило електричну далекобійність авто до 20 км.
Електрична складова авто складається з електродвигуна у восьмиступінчастому "роботі" та двох електромоторів на передній осі. Сукупна віддача силової установки Lamborghini Fenomeno – 1080 к.с. В результаті розгін до 100 км/год займає 2,4 с.
Відомо, що гіперкар Lamborghini Fenomeno буде випущений тиражем 29 екземплярів, і кожен із них, за попередньою інформацією, коштуватиме щонайменше 3,5 млн доларів.
