Купил - и проиграл. 10 внедорожников, которые за 5 лет обесцениваются почти вдвое

Какие машины теряют в цене быстрее всего

Не секрет, что автомобиль, находясь в руках владельца, теряет свою цену не только с накрученными километрами, но и с годами. Хорошо это или плохо, но далеко не каждый владелец, выбирая модель, вовремя задумывается о том, сколько денег он потеряет за годы владения ею.

Между тем, потерянную сумму можно довольно точно запрограммировать, если правильно выбрать модель и момент ее продажи. Относительно срока, знатоки современных авто сходятся во мнении, что наиболее рациональный срок пользования машиной нынешних поколений - порядка 5 лет.

А относительно моделей - анализ рыночных цен дает следующие результаты.

Общемировые тенденции таковы, что больше всего теряют в цене электромобили. И в среднем по состоянию на 2025 г. падение составляет 58,8% за 5 лет.

С другой стороны, лучше всего сохраняют свою стоимость пикапы и гибриды, теряя лишь 40,4% и 40,7% соответственно. Причина в таких нюансах:

Большая доля их цены в глазах потребителя - это практичность, а этот параметр в глазах аудитории не теряет своей ценности на фоне 5 лет.

Большой запас прочности и ресурса, которые традиционно закладываются в большинство автомобилей этих классов.

Фото: чтобы в будущем потерять меньше денег при продаже машины лучше выбирать в автосалоне модель не премиальной марки (freepik.com)

Гибридные автомобили вообще входят в лучшие группы по сохранению остаточной стоимости. По большому счету упомянутое выше удешевление гибридов в 40,7% от первоначальной цены мало зависит от марки.

Но если быть точным, в этом рейтинге доминирует Toyota с семью моделями выше среднего по сегменту.

Также хорошо удерживают свою цену серьезные спортивные автомобили и некоторые небольшие кроссоверы-внедорожники, в частности, Porsche 911 и Porsche 718 Cayman, Chevrolet Corvette, Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Почему премиальные модели дешевеют быстрее всего

Может показаться странным, но премиальные модели обычно теряют больше стоимости, чем обычные модели.

Однако эксперты авторынка подтверждают, что именно люксовые бренды вместе с электромобилями теряют больше всего стоимости в течение первых лет службы.

Дело в особенностях рынка - а точнее, человеческой психологии. Покупатели новых автомобилей часто жаждут бренда премиум-класса, высокой производительности двигателя и богатого оснащения. А рынок подержанных автомобилей не отдает этим характеристикам такого же приоритета, отсюда и существенная потеря цены для моделей класса люкс с пробегом.

Показательно, что в Украине существенное удешевление люксовых авто в меньшей степени касается марок и моделей, которые имеют славу надежных и выносливых в техническом плане - в частности, Lexus I Toyota.

Модели авто, наиболее обесценивающиеся за 5 лет:

Jaguar I-Pace (электромобиль)

• Потеря цены относительно нового авто: 72,2%

• Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 51 953 долларов

Infiniti QX80

• Потеря цены относительно нового авто: 65%

• ¦Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 53 571 долларов

Maserati Levante

• Потеря цены относительно нового авто: 63,7%

• Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 64 991 долларов

Tesla Model X (электромобиль)

• Потеря цены относительно нового авто: 63,4%

• ¦Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 53 846 долларов

Land Rover Range Rover

• Потеря цены относительно нового авто: 62,9%

• Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 67 858 долларов

Cadillac Escalade / Escalade ESV

• Потеря цены относительно нового авто: 61,8%

• ¦Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 54 886 долларов

Audi Q7

• Потеря цены относительно нового авто: 61,6%

• Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 37 256 долларов

Tesla Model Y (электромобиль)

• Потеря цены относительно нового авто: 60,4%

• Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 36 225 долларов

Jaguar F-Pace

• Потеря цены относительно нового авто: 59,8%

• Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 34 113 долларов

Kia Niro EV (электромобиль)

• Потеря цены относительно нового авто: 59,2%

• Снижение цены относительно рекомендованной новой стоимости: 23 439 долларов

Следует отметить, что для данного анализа использованы данные американского рынка. Но из-за сходства модельных рядов статистика хорошо проецируется и на украинские реалии.

Должны отметить, что для данного анализа использованы данные американского рынка. Но из-за сходства модельных рядов статистика хорошо проецируется и на украинские реалии.

Вывод

Сумму, которую владелец теряет за годы пользования приобретенной в салоне машиной, можно считать платой за те или иные ее особенности. В частности, считайте это скрытой доплатой за высокий класс комфорта, уважаемый бренд, модный тип силового агрегата и т.д.

И если такой подход вас устраивает, не стоит особо заморачиваться цифрами амортизации в нашей таблице - просто выбирайте ту модель, которая вам нравится. И, конечно, которая по карману.