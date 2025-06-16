Купив - і програв. 10 позашляховиків, які за 5 років знецінюються майже вдвічі

Які машини втрачають у ціні найшвидше

Не секрет, що автомобіль, перебуваючи в руках власника, втрачає свою ціну не тільки з накрученими кілометрами, а й з роками. Добре це чи погано, але далеко не кожен власник, обираючи модель, вчасно замислюється про те, скільки грошей він втратить за роки володіння нею.

Між тим, втрачену суму можна доволі точно запрограмувати, якщо правильно обрати модель і момент її продажу. Щодо строку, знавці сучасних авто сходяться на думці, що найбільш раціональний термін користування машиною теперішніх поколінь - порядку 5 років.

А щодо моделей - аналіз ринкових цін дає такі результати.

Загальносвітові тенденції такі, що найбільше втрачають у ціні електромобілі. І в середньому станом на 2025 р. падіння становить 58,8% за 5 років.

З іншого боку, найкраще зберігають свою вартість пікапи та гібриди, втрачаючи лише 40,4% та 40,7% відповідно. Причина у таких нюансах:

Велика частка їхньої ціни в очах споживача - це практичність, а цей параметр в очах аудиторії не втрачає своєї цінності на фоні 5 років.

Великий запас міцності і ресурсу, які традиційно закладаються в більшість автомобілів цих класів.

Фото: щоб у майбутньому втратити менше грошей при продажу машини краще обирати в автосалоні модель не преміальної марки (freepik.com)

Гібридні автомобілі взагалі входять до кращих груп за збереженням залишкової вартості. За великим рахунком згадане вище здешевлення гібридів у 40,7% від первинної ціни мало залежить від марки.

Але якщо бути точним, в цьому рейтингу домінує Toyota з сімома моделями вище середнього за сегментом.

Також добре утримують свою ціну серйозні спортивні автомобілі та деякі невеликі кросовери-позашляховики, зокрема, Porsche 911 та Porsche 718 Cayman, Chevrolet Corvette, Toyota RAV4 та Honda CR-V.

Чому преміальні моделі дешевшають найшвидше

Може здаватись дивним, але преміальні моделі зазвичай втрачають більше вартості, ніж звичайні моделі.

Проте експерти авторинку підтверджують, що саме люксові бренди разом з електромобілями втрачають найбільше вартості протягом перших років служби.

Справа в особливостях ринку – а точніше, людської психології. Покупці нових автомобілів часто жадають бренду преміум-класу, високої продуктивності двигуна та багатого оснащення. А ринок уживаних автомобілів не віддає цим характеристикам такого ж пріоритету, звідси і суттєва втрата ціни для моделей класу люкс з пробігом.

Показово, що в Україні суттєве здешевлення люксових авто в меншій мірі стосується марок і моделей, які мають славу надійних і витривалих у технічному плані – зокрема, Lexus I Toyota.

Моделі авто, які найбільше знецінюються за 5 років:

Jaguar I-Pace (електромобіль)

• Втрата ціни відносно нового авто: 72,2%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 51 953 доларів

Infiniti QX80

• Втрата ціни відносно нового авто: 65%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 53 571 доларів

Maserati Levante

• Втрата ціни відносно нового авто: 63,7%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 64 991 доларів

Tesla Model X (електромобіль)

• Втрата ціни відносно нового авто: 63,4%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 53 846 доларів

Land Rover Range Rover

• Втрата ціни відносно нового авто: 62,9%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 67 858 доларів



Cadillac Escalade / Escalade ESV

• Втрата ціни відносно нового авто: 61,8%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 54 886 доларів

Audi Q7

• Втрата ціни відносно нового авто: 61,6%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 37 256 доларів

Tesla Model Y (електромобіль)

• Втрата ціни відносно нового авто: 60,4%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 36 225 доларів

Jaguar F-Pace

• Втрата ціни відносно нового авто: 59,8%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 34 113 доларів

Kia Niro EV (електромобіль)

• Втрата ціни відносно нового авто: 59,2%

• Зниження ціни відносно рекомендованої нової вартості: 23 439 доларів

Маємо зазначити, що для даного аналізу використані дані американського ринку. Але через подібність модельних рядів статистика добре проектується і на українські реалії.

Висновок

Суму, яку власник втрачає за роки користування придбаною в салоні машиною, можна вважати платнею за ті чи інші її особливості. Зокрема, вважайте це прихованою доплатою за високий клас комфорту, шанований бренд, модний тип силового агрегату тощо.

І якщо такий підхід вас влаштовує, не варто особливо перейматись цифрами амортизації у нашій таблиці – просто обирайте ту модель, яка вам подобається. І, звісно, яка по кишені.