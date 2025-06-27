Кроссовер Nissan Qashqai получил инновационную гибридную систему: как она работает

Компания Nissan на кроссовере Qashqai презентовала гибридную систему e-Power третьего поколения. Ее предыдущая генерация используется японским автопроизводителем с 2016 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Она по-прежнему работает по последовательной схеме, то есть бензиновый двигатель не связан ни с колесами, ни с педалью акселератора, а работает исключительно в режиме генератора под управлением электроники.

Ключевые изменения в гибриде

При этом сам трехцилиндровый турбомотор на 1,5 литра серьезно изменен. В первую очередь он лишился сложной системы изменения степени сжатия: она признана "избыточной" и не сочетается с другими нововведениями в конструкции.

Главным из них стал переход на экономичный цикл с высокой геометрической степенью сжатия, благодаря чему удалось поднять термический КПД двигателя до 42% и снизить его аппетит. Кроме того, появился более крупный турбокомпрессор. Переход на масло 0W16 тоже поспособствовал экономичности. При этом межсервисный интервал увеличен с 15 до 20 тысяч километров.

Новый электромотор в системе

Новый тяговый электромотор на передней оси скомпонован в едином модуле с редуктором, генератором и инвертором. Он не только стал легче и компактнее предшественника, но также позволил снизить уровень шума и вибраций. Мощность электродвигателя выросла со 190 до 205 л.с.

В результате уровень шума в салоне кроссовера снижен на 5,6 дБ, а расход топлива сократился на 12-16% (в зависимости от ездового режима). Средний паспортный расход - 4,5 л/100 км, а дальность хода на одной заправке достигает 1200 км. Батарея емкостью 2,1 кВт*ч прежняя.

Изменение силовой установки не сказалось на внешности и интерьере кроссовера Nissan Qashqai, ведь он претерпел плановый рестайлинг чуть больше года назад. Помимо версии e-Power в гамме по-прежнему есть "мягкие" гибриды с турбомотором на 1,3 л и вариатором.

Где будут выпускать гибриды

Кроссоверы Nissan Qashqai выпускаются на британском заводе компании в Сандерленде. Машины с новой системой e-Power третьего поколения выйдут на европейский рынок уже в сентябре, тогда же станут известны цены.

Позже машины английской сборки отправятся в Африку и Океанию, а модернизированная система e-Power затем появится и на других моделях альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.