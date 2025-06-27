ua en ru
Пт, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кроссовер Nissan Qashqai отримав інноваційну гібридну систему: як вона працює

П'ятниця 27 червня 2025 15:51
UA EN RU
Кроссовер Nissan Qashqai отримав інноваційну гібридну систему: як вона працює Фото: Nissan Qashqai отримав інноваційну гібридну систему (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Nissan на кросовері Qashqai презентувала гібридну систему e-Power третього покоління. Її попередня генерація використовується японським автовиробником з 2016 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Вона, як і раніше, працює за послідовною схемою, тобто бензиновий двигун не пов'язаний ні з колесами, ні з педаллю акселератора, а працює виключно в режимі генератора під керуванням електроніки.

Ключові зміни у гібриді

При цьому сам трициліндровий турбомотор на 1,5 літра серйозно змінений. Насамперед він втратив складну систему зміни ступеня стиснення: вона визнана "надлишковою" і не поєднується з іншими нововведеннями в конструкції.

Кроссовер Nissan Qashqai отримав інноваційну гібридну систему: як вона працює

Головним із них став перехід на економічний цикл із високим геометричним ступенем стиснення, завдяки чому вдалося підняти термічний ККД двигуна до 42% і знизити його апетит. Крім того, з'явився більший турбокомпресор. Перехід на оливу 0W16 теж посприяв економічності. При цьому міжсервісний інтервал збільшено з 15 до 20 тисяч кілометрів.

Новий електромотор у системі

Новий тяговий електромотор на передній осі скомпонований в єдиному модулі з редуктором, генератором і інвертором. Він не тільки став легшим і компактнішим за попередника, але також дозволив знизити рівень шуму і вібрацій. Потужність електродвигуна зросла з 190 до 205 к.с.

У результаті рівень шуму в салоні кросовера знижено на 5,6 дБ, а витрата палива скоротилася на 12-16% (залежно від їздового режиму). Середня паспортна витрата – 4,5 л/100 км, а дальність ходу на одній заправці сягає 1200 км. Батарея ємністю 2,1 кВт*год колишня.

Зміна силової установки не позначилася на зовнішності та інтер'єрі кросовера Nissan Qashqai, адже він зазнав планового рестайлінгу трохи більше року тому. Крім версії e-Power у гамі, як і раніше, є "м'які" гібриди з турбомотором на 1,3 л і варіатором.

Кроссовер Nissan Qashqai отримав інноваційну гібридну систему: як вона працює

Де випускатимуть гібриди

Кросовери Nissan Qashqai випускаються на британському заводі компанії у Сандерленді. Машини з новою системою e-Power третього покоління вийдуть на європейський ринок уже у вересні, тоді стануть відомі ціни.

Пізніше машини англійської збірки вирушать до Африки та Океанії, а модернізована система e-Power потім з'явиться і на інших моделях альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Нагадаємо, раніше компанія Nissan представила найпотужніший позашляховик Patrol в історії. Спортивна версія Nismo додала моделі 3,5-літровий V6, форсований до 495 кінських сил. Продаватиме такий позашляховик Nissan лише в одному регіоні – на Близькому Сході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Nissan Автомобільний ринок
Новини
"Антишахедне" рішення є: Умєров заінтригував секретними розробками проти дронів
"Антишахедне" рішення є: Умєров заінтригував секретними розробками проти дронів
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу