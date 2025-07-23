Кроссоверы в ТОПе. Названы наиболее популярные легковые авто в Украине в 2025 году

По данным статистики "Укравтопрома", бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.

В ТОП-10 моделей новых легковых авто вошли:

Renault Duster - 2480 ед;

Toyota RAV4 - 1668 ед;

Hyundai Tucson - 995 ед;

Toyota Land Cruiser Prado - 993 ед;

BYD Song Plus - 982 ед;

Volkswagen ID.Unyx - 830 ед;

Skoda Kodiaq - 827 ед;

Skoda Octavia - 778 ед;

Mazda CX-5 - 731 ед;

Volkswagen Touareg - 707 ед.

Также сообщается, что в первом полугодии 2025 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% рынка новых легковых авто. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял почти 68%.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37% продаж новых авто, что почти на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя. Также заметно увеличилась доля гибридов - с 17,3% до 26,5%.

В то же время доля дизельных авто сократилась с 24,7 до 19,4%. Добавил сегмент электромобилей - с 14,6% до 16,9%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.