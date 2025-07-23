Кроссоверы в ТОПе. Названы наиболее популярные легковые авто в Украине в 2025 году
Украинцы за первые 6 месяцев 2025 года приобрели почти 33 тысячи новых легковых автомобилей. Большинство из впервые приобретенных машин были кроссоверы европейских брендов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
По данным статистики "Укравтопрома", бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.
В ТОП-10 моделей новых легковых авто вошли:
- Renault Duster - 2480 ед;
- Toyota RAV4 - 1668 ед;
- Hyundai Tucson - 995 ед;
- Toyota Land Cruiser Prado - 993 ед;
- BYD Song Plus - 982 ед;
- Volkswagen ID.Unyx - 830 ед;
- Skoda Kodiaq - 827 ед;
- Skoda Octavia - 778 ед;
- Mazda CX-5 - 731 ед;
- Volkswagen Touareg - 707 ед.
Также сообщается, что в первом полугодии 2025 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% рынка новых легковых авто. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял почти 68%.
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37% продаж новых авто, что почти на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя. Также заметно увеличилась доля гибридов - с 17,3% до 26,5%.
В то же время доля дизельных авто сократилась с 24,7 до 19,4%. Добавил сегмент электромобилей - с 14,6% до 16,9%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Напомним, ранее аналитики назвали наиболее популярные цвета новых авто, которые украинцы покупали за первую половину 2025 года. Лидером оказался серый тон.
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