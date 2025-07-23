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Кроссоверы в ТОПе. Названы наиболее популярные легковые авто в Украине в 2025 году

Среда 23 июля 2025 15:55
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Кроссоверы в ТОПе. Названы наиболее популярные легковые авто в Украине в 2025 году Фото: названы наиболее популярные легковые авто в Украине в 2025 году
Автор: Константин Широкун

Украинцы за первые 6 месяцев 2025 года приобрели почти 33 тысячи новых легковых автомобилей. Большинство из впервые приобретенных машин были кроссоверы европейских брендов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

По данным статистики "Укравтопрома", бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.

В ТОП-10 моделей новых легковых авто вошли:

  • Renault Duster - 2480 ед;
  • Toyota RAV4 - 1668 ед;
  • Hyundai Tucson - 995 ед;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 993 ед;
  • BYD Song Plus - 982 ед;
  • Volkswagen ID.Unyx - 830 ед;
  • Skoda Kodiaq - 827 ед;
  • Skoda Octavia - 778 ед;
  • Mazda CX-5 - 731 ед;
  • Volkswagen Touareg - 707 ед.

Также сообщается, что в первом полугодии 2025 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% рынка новых легковых авто. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял почти 68%.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37% продаж новых авто, что почти на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя. Также заметно увеличилась доля гибридов - с 17,3% до 26,5%.

В то же время доля дизельных авто сократилась с 24,7 до 19,4%. Добавил сегмент электромобилей - с 14,6% до 16,9%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Напомним, ранее аналитики назвали наиболее популярные цвета новых авто, которые украинцы покупали за первую половину 2025 года. Лидером оказался серый тон.

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