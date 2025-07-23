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Кросовери в ТОПі. Названі найбільш популярні легкові авто в Україні у 2025 році

Середа 23 липня 2025 15:55
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Кросовери в ТОПі. Названі найбільш популярні легкові авто в Україні у 2025 році Фото: названі найбільш популярні легкові авто в Україні у 2025 році (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українці за перші 6 місяців 2025 року придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість з вперше придбаних машин були кросовери європейських брендів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

За даними статистики "Укравтопрому", бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.

До ТОП-10 моделей нових легкових авто увійшли:

  • Renault Duster - 2480 од.;
  • Toyota RAV4 - 1668 од.;
  • Hyundai Tucson - 995 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 993 од.;
  • BYD Song Plus - 982 од.;
  • Volkswagen ID.Unyx - 830 од.;
  • Skoda Kodiaq - 827 од.;
  • Skoda Octavia - 778 од.;
  • Mazda CX-5 - 731 од.;
  • Volkswagen Touareg - 707 од.

Також повідомляється, що у першому півріччі 2025 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легкових авто. Для порівняння, торік цей показник становив майже 68%.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника. Також помітно збільшилась частка гібридів – з 17,3% до 26,5%.

Водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%. Додав сегмент електромобілів - з 14,6% до 16,9%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Нагадаємо, раніше аналітики назвали найбільш популярні кольори нових авто, які українці купували за першу половину 2025 року. Лідером виявився сірий тон.

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Renault Volkswagen Автомобільний ринок
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