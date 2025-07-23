Кросовери в ТОПі. Названі найбільш популярні легкові авто в Україні у 2025 році
Українці за перші 6 місяців 2025 року придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість з вперше придбаних машин були кросовери європейських брендів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
За даними статистики "Укравтопрому", бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.
До ТОП-10 моделей нових легкових авто увійшли:
- Renault Duster - 2480 од.;
- Toyota RAV4 - 1668 од.;
- Hyundai Tucson - 995 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 993 од.;
- BYD Song Plus - 982 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 830 од.;
- Skoda Kodiaq - 827 од.;
- Skoda Octavia - 778 од.;
- Mazda CX-5 - 731 од.;
- Volkswagen Touareg - 707 од.
Також повідомляється, що у першому півріччі 2025 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легкових авто. Для порівняння, торік цей показник становив майже 68%.
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника. Також помітно збільшилась частка гібридів – з 17,3% до 26,5%.
Водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%. Додав сегмент електромобілів - з 14,6% до 16,9%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Нагадаємо, раніше аналітики назвали найбільш популярні кольори нових авто, які українці купували за першу половину 2025 року. Лідером виявився сірий тон.
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