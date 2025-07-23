Кросовери в ТОПі. Названі найбільш популярні легкові авто в Україні у 2025 році

Українці за перші 6 місяців 2025 року придбали майже 33 тисячі нових легкових автомобілів. Більшість з вперше придбаних машин були кросовери європейських брендів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

За даними статистики "Укравтопрому", бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.

До ТОП-10 моделей нових легкових авто увійшли:

Renault Duster - 2480 од.;

Toyota RAV4 - 1668 од.;

Hyundai Tucson - 995 од.;

Toyota Land Cruiser Prado - 993 од.;

BYD Song Plus - 982 од.;

Volkswagen ID.Unyx - 830 од.;

Skoda Kodiaq - 827 од.;

Skoda Octavia - 778 од.;

Mazda CX-5 - 731 од.;

Volkswagen Touareg - 707 од.

Також повідомляється, що у першому півріччі 2025 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% ринку нових легкових авто. Для порівняння, торік цей показник становив майже 68%.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника. Також помітно збільшилась частка гібридів – з 17,3% до 26,5%.

Водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%. Додав сегмент електромобілів - з 14,6% до 16,9%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.