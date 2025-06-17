Кроссовер Audi Q5 получил мощную гибридную версию: впечатляет дизайном и характеристиками

По динамическим характеристикам топовый гибрид Audi Q5 разгоняется с места до 100 км/ч за 5,1 секунды. Максимальная скорость обеих полноприводных версий ограничена на отметке 250 км/ч. Интересно, что версия e-hybrid может проезжать без активации ДВС до 113 километров по циклу WLTP.

Родство с Audi А5

В целом силовая установка новых электрифицированных Audi Q5 повторяет легковые версии A5 e-hybrid. Внешне новинки отличаются зарядным лючком и расширенным оснащением: по умолчанию есть спортивная подвеска и три зоны климат-контроля, а в самой мощной версии еще и красные тормозные суппорты, спортивные кресла, специальные колесные диски и комбинированная отделка салона.

Цены на новинку

Собирать семейство Audi Q5 e-hybrid будут в Мексике, продажи в Европе стартуют летом. Базовый гибрид будет стоить 63 400 евро, топ-версия - 71 800 евро, за купеобразный кузов Sportback придется доплатить еще 2500 евро. Для сравнения, самая простая бензиновая Audi Q5 стоит 52 300 евро, а SQ5 потянет на 83 тысячи евро.