Кроссовер Audi Q5 получил мощную гибридную версию: впечатляет дизайном и характеристиками

В Европе дебютировал кроссовер Audi Q5 с бензин-электрической силовой установкой на основе 2,0-литрового турбомотора. У модели на выбор есть две модификации, обе с батареей эффективной емкостью 20,7 кВт*ч. Базовый гибрид развивает 299 л.с. Опционально доступна версия на 367 л.с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По динамическим характеристикам топовый гибрид Audi Q5 разгоняется с места до 100 км/ч за 5,1 секунды. Максимальная скорость обеих полноприводных версий ограничена на отметке 250 км/ч. Интересно, что версия e-hybrid может проезжать без активации ДВС до 113 километров по циклу WLTP.
В целом силовая установка новых электрифицированных Audi Q5 повторяет легковые версии A5 e-hybrid. Внешне новинки отличаются зарядным лючком и расширенным оснащением: по умолчанию есть спортивная подвеска и три зоны климат-контроля, а в самой мощной версии еще и красные тормозные суппорты, спортивные кресла, специальные колесные диски и комбинированная отделка салона.
Собирать семейство Audi Q5 e-hybrid будут в Мексике, продажи в Европе стартуют летом. Базовый гибрид будет стоить 63 400 евро, топ-версия - 71 800 евро, за купеобразный кузов Sportback придется доплатить еще 2500 евро. Для сравнения, самая простая бензиновая Audi Q5 стоит 52 300 евро, а SQ5 потянет на 83 тысячи евро.
Напомним, ранее немецкая фирма ABT показала суперкар, построенный на основе классической модели. Специалисты ателье дали вторую жизнь прославленному купе Audi quattro.
Авто имеет допуск на дороги общего пользования и даже сможет получить немецкие номера. Всего будет выпущено 30 экземпляров возрожденной машины. Причем изначально предполагалось сделать 25 штук, однако все они раскупили за три часа, которые длилась презентация модели. Впрочем, дополнительный тираж также быстро нашел покупателей.
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