Кросовер Audi Q5 отримав потужну гібридну версію: вражає дизайном і характеристиками

У Європі дебютував кросовер Audi Q5 з бензин-електричною силовою установкою на основі 2,0-літрового турбомотора. У моделі на вибір є дві модифікації, обидві із батареєю ефективною ємністю 20,7 кВт*год. Базовий гібрид розвиває 299 к.с. опціонально доступна версія на 367 к.с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
За динамічними характеристиками топовий гібрид Audi Q5 розганяється з місця до 100 км/год за 5,1 секунди. Максимальна швидкість обох повнопривідних версій обмежена на позначці 250 км/год. Цікаво, що версія e-hybrid може проїжджати без активації ДВЗ до 113 кілометрів за циклом WLTP.
Загалом силова установка нових електрифікованих Audi Q5 повторює легкові версії A5 e-hybrid. Зовні новинки відрізняються зарядним лючком і розширеним оснащенням: за замовчуванням є спортивна підвіска та три зони клімат-контролю, а в найпотужнішій версії ще й червоні гальмівні супорти, спортивні крісла, спеціальні колісні диски та комбіноване оздоблення салону.
Збирати сімейство Audi Q5 e-hybrid будуть у Мексиці, продажі в Європі стартують влітку. Базовий гібрид коштуватиме 63 400 євро, топ-версія – 71 800 євро, за купеподібний кузов Sportback доведеться доплатити ще 2500 євро. Для порівняння, найпростіша бензинова Audi Q5 коштує 52 300 євро, а SQ5 потягне на 83 тисячі євро.
Нагадаємо, раніше німецька фірма ABT показала суперкар, побудований на основі класичної моделі. Фахівці ательє дали друге життя уславленому купе Audi quattro.
Авто має допуск на дороги загального користування і навіть зможе отримати німецькі номери. Усього буде випущено 30 екземплярів відродженої машини. Причому спочатку передбачалося зробити 25 штук, проте всі вони розкупили за три години, які тривала презентація моделі. Втім, додатковий тираж також швидко знайшов покупців.
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