Кросовер Audi Q5 отримав потужну гібридну версію: вражає дизайном і характеристиками

За динамічними характеристиками топовий гібрид Audi Q5 розганяється з місця до 100 км/год за 5,1 секунди. Максимальна швидкість обох повнопривідних версій обмежена на позначці 250 км/год. Цікаво, що версія e-hybrid може проїжджати без активації ДВЗ до 113 кілометрів за циклом WLTP.

Спорідненість з Audi А5

Загалом силова установка нових електрифікованих Audi Q5 повторює легкові версії A5 e-hybrid. Зовні новинки відрізняються зарядним лючком і розширеним оснащенням: за замовчуванням є спортивна підвіска та три зони клімат-контролю, а в найпотужнішій версії ще й червоні гальмівні супорти, спортивні крісла, спеціальні колісні диски та комбіноване оздоблення салону.

Ціни на новинку

Збирати сімейство Audi Q5 e-hybrid будуть у Мексиці, продажі в Європі стартують влітку. Базовий гібрид коштуватиме 63 400 євро, топ-версія – 71 800 євро, за купеподібний кузов Sportback доведеться доплатити ще 2500 євро. Для порівняння, найпростіша бензинова Audi Q5 коштує 52 300 євро, а SQ5 потягне на 83 тисячі євро.