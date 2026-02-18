Китайские авто в Европе попали под существенные ограничения: детали

В польской армии уверены, что такие транспортные средства все еще могут быть допущены на охраняемые объекты в случае, если определенные функции будут отключены.

Чтобы ограничить риск разглашения конфиденциальной информации, военные также запретили подключение служебных телефонов к информационно-развлекательным системам в транспортных средствах, изготовленных в Китае.

По словам военных, ограничения не распространяются на общедоступные военные места, такие как больницы, клиники, библиотеки, прокуратуры или гарнизонные клубы.

Отмечается, что такие меры являются предупредительными и соответствуют практике, которая используется членами НАТО и союзниками для обеспечения "высоких стандартов защиты оборонной инфраструктуры".