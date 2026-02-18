Китайські авто у Європі потрапили під суттєві обмеження: деталі

Польща заборонила в'їзд авто китайського виробництва на військові об'єкти через побоювання, що їхні камери та датчики можуть бути використані для збору конфіденційних даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У польській армії впевнені, що такі транспортні засоби все ще можуть бути допущені на охоронювані об'єкти у випадку, якщо певні функції будуть вимкнені.
Щоб обмежити ризик розголошення конфіденційної інформації, військові також заборонили підключення службових телефонів до інформаційно-розважальних систем в транспортних засобах, виготовлених у Китаї.
За словами військових, обмеження не поширюються на загальнодоступні військові місця, такі як лікарні, клініки, бібліотеки, прокуратури чи гарнізонні клуби.
Зазначається, що такі заходи є запобіжними та відповідають практиці, яка використовується членами НАТО та союзниками для забезпечення "високих стандартів захисту оборонної інфраструктури".
Нагадаємо, що Європа останнім часом стикається з посиленням гібридної війни з боку Росії, до якої поступово приєднується і Китай.
На думку експертів Bloomberg, втручання Китаю в справи Європи є не таким агресивним, як з боку РФ. Але китайські кораблі все ж були задіяні в інцидентах з перерізанням кабелів у Балтійському морі. Окрім того, китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними.
Західні чиновники також стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями.
Також раніше прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Китай становить "загрозу національній безпеці" для країни, однак наголосив, що розширення економічного співробітництва залишається в інтересах Лондона.