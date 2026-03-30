В Киев едут почетные гости: движение по столице 31 марта будет частично перекрыто

20:54 30.03.2026 Пн
1 мин
Водителей просят заранее планировать маршруты заранее
Мария Науменко
фото: в Киеве 31 марта частично перекроют движение из-за визита иностранных делегаций (Getty Images)

В Киеве и Киевской области 31 марта будут действовать временные ограничения дорожного движения из-за охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

"31 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении.

Граждан призвали заранее планировать маршруты и учитывать возможные осложнения во время поездок.

В сообщении напомнили, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положения о государственном протоколе и церемониале, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций во время официальных или рабочих визитов в Украину обеспечивают государственную охрану.

Такие меры осуществляет Управление государственной охраны Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что 31 марта в Киев прибудут представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и министры иностранных дел стран Евросоюза.

