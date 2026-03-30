До Києва їдуть поважні гості: рух столицею 31 березня буде частково перекритий

У Києві та Київській області 31 березня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху через охоронні заходи за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України .

Громадян закликали заздалегідь планувати маршрути та зважати на можливі ускладнення під час поїздок.

У повідомленні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та положення про державний протокол і церемоніал, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій під час офіційних або робочих візитів в Україну забезпечують державну охорону.

Такі заходи здійснює Управління державної охорони України.