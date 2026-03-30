ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Авто

До Києва їдуть поважні гості: рух столицею 31 березня буде частково перекритий

20:54 30.03.2026 Пн
1 хв
Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути
aimg Марія Науменко
фото: у Києві 31 березня частково перекриють рух через візит іноземних делегацій (Getty Images)

У Києві та Київській області 31 березня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху через охоронні заходи за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України.

Читайте також: Мінус літр на 100 км: дієві поради водіям, як реально зекономити пальне

"31 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликали заздалегідь планувати маршрути та зважати на можливі ускладнення під час поїздок.

У повідомленні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та положення про державний протокол і церемоніал, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій під час офіційних або робочих візитів в Україну забезпечують державну охорону.

Такі заходи здійснює Управління державної охорони України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що 31 березня до Києва прибудуть представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та міністри закордонних справ країн Євросоюзу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський
Аналітика
