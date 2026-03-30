До Києва їдуть поважні гості: рух столицею 31 березня буде частково перекритий
У Києві та Київській області 31 березня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху через охоронні заходи за участю іноземних делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України.
Громадян закликали заздалегідь планувати маршрути та зважати на можливі ускладнення під час поїздок.
У повідомленні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та положення про державний протокол і церемоніал, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій під час офіційних або робочих візитів в Україну забезпечують державну охорону.
Такі заходи здійснює Управління державної охорони України.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що 31 березня до Києва прибудуть представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та міністри закордонних справ країн Євросоюзу.