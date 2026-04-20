В Кабмине рассказали, когда на границе запустят "еЧергу" для легковых авто

Водители легковых авто смогут заранее бронировать время пересечения границы онлайн. Новый функционал станет частью обновленной системы "еЧерга".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в Telegam.
По его словам, модернизация предусматривает два ключевых направления: запуск электронной очереди для легковых автомобилей и расширение функционала для грузовиков и автобусов.
Ожидается, что для легкового транспорта сервис заработает уже в июне. Водители смогут записаться в очередь через "Дію", а также на сайте и в мобильном приложении "еЧерга". Услуга будет доступна как для граждан Украины, так и для иностранцев.
Кроме того, планируется внедрение автоматической проверки страхового полиса "Зеленая карта" для всех типов транспорта.
Для грузового транспорта предусмотрено обновление системы приоритетного проезда. В частности, ее интегрируют с таможенными документами Т1 и книжками МДП, а также обеспечат приоритет для авторизованных экономических операторов.
"еЧерга уже доказала свою эффективность: более 3 млн пересечений границы грузовиками и автобусами по онлайн-записи. Следующий этап - расширить сервис для частных авто и одновременно усилить функционал для бизнеса", - отметил Кулеба.
Напоминаем, с началом полномасштабной войны в Украине ввели систему "Шлях", которая позволяла водителям перевозчиков и гуманитарных грузов пересекать границу. Об особенностях ее работы рассказал военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.
По его словам, с 2025 года правила изменились: водители гуманитарных перевозок больше не получают отдельных разрешений и пересекают границу на общих основаниях. Сейчас "Шлях" доступен только для лицензированных перевозчиков, а все документы проверяются через государственные реестры.