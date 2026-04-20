В Кабміні розповіли, коли на кордоні запустять "єЧергу" для легкових авто

За його словами, модернізація передбачає два ключові напрямки: запуск електронної черги для легкових автомобілів і розширення функціоналу для вантажівок та автобусів.

Очікується, що для легкового транспорту сервіс запрацює вже у червні. Водії зможуть записатися в чергу через "Дію", а також на сайті та у мобільному застосунку "єЧерга". Послуга буде доступною як для громадян України, так і для іноземців.

Крім того, планується впровадження автоматичної перевірки страхового полісу "Зелена картка" для всіх типів транспорту.

Для вантажного транспорту передбачено оновлення системи пріоритетного проїзду. Зокрема, її інтегрують із митними документами Т1 та книжками МДП, а також забезпечать пріоритет для авторизованих економічних операторів.

"єЧерга вже довела свою ефективність: понад 3 млн перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом. Наступний етап - розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу", - зазначив Кулеба.