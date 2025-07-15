Как ездить за городом, чтобы избежать неприятностей: 10 неписаных уроков от бывалых водителей

Вырвавшись из суеты городских улиц на загородные трассы, водители, казалось бы, получают свободу и не видят никаких ограничений. Между тем, скоростное движение несет свои угрозы, и последствия возможных ошибок здесь несравненно тяжелее.
О действиях, которые нельзя допускать водителю, движущемуся по загородной магистрали, читайте в материале РБК-Украина.
Честно говоря, все приведенные ниже предостережения можно в той или иной форме найти в украинских Правилах дорожного движения. Но мы приводим эти рекомендации в практически-прикладном виде - на конкретных примерах.
Итак, во время движения по загородной трассе нельзя:
Фото: из-за того, что за городом все едут быстро, риск тяжелых аварий на трассах гораздо больше (unsplash.com)
Да, ехать по загородной трассе в разы легче, чем по заполненному транспортом городу. Но и последствия возможных аварий на магистральных дорогах гораздо страшнее. Поэтому для трасс и рождаются особые правила - гласные и негласные, но, как говорят старые водители, писанные кровью. Их следует соблюдать помимо прочего еще и потому, что за нарушение многих предусмотрен штраф согласно Правил дорожного движения.
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При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения Украины, КУоАП, материалы Autobild и Motor.