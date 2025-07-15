Як їздити за містом, щоб уникнути халепи: 10 неписаних уроків від бувалих водіїв

Вирвавшись з метушні міських вулиць на заміські траси, водії, здавалося б, отримують волю і не відчувають обмежень. Між тим, швидкісний рух несе свої загрози, і наслідки можливих помилок тут незрівнянно важчі.
Про дії, яких не можна припускатись водієві, що рухається заміською магістраллю, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Чесно кажучи, всі приведені нижче застереження можна в тій чи іншій формі знайти в українських Правилах дорожнього руху. Але ми приводимо ці рекомендації у практично-ужитковому вигляді - на конкретних прикладах.
Отже, під час руху заміською трасою не можна:
Фото: через те, що за містом усі їдуть швидко, ризик важких аварій на трасах набагато більший (unsplash.com)
Так, їхати заміської трасою в рази легше, ніж заповненим транспортом містом. Але ж наслідки можливих аварій на магістральних дорогах набагато страшніші. Тому для трас і народжуються особливі правила - гласні і негласні, але, як говорять старі водії, писані кров’ю. Їх слід дотримуватись крім іншого ще й тому, що за порушення багатьох передбачено штраф згідно Правил дорожнього руху.
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При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України, КУпАП, матеріали Autobild та Motor.