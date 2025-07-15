Як їздити за містом, щоб уникнути халепи: 10 неписаних уроків від бувалих водіїв

Небезпечні дії на заміських трасах

Чесно кажучи, всі приведені нижче застереження можна в тій чи іншій формі знайти в українських Правилах дорожнього руху. Але ми приводимо ці рекомендації у практично-ужитковому вигляді - на конкретних прикладах.

Отже, під час руху заміською трасою не можна:

Перевищувати швидкість . Перш за все, важливо не перевищувати максимальний ліміт, визначений для магістралі даного типу, адже на швидкості порядку 120-130 км/год і помилку легше скоїти, і наслідки аварії будуть сумнішими;

. Перш за все, важливо не перевищувати максимальний ліміт, визначений для магістралі даного типу, адже на швидкості порядку 120-130 км/год і помилку легше скоїти, і наслідки аварії будуть сумнішими; Різко гальмувати без особливої потреби . Якщо видимої причини для екстреного уповільнення немає, водії, що їдуть позаду, можуть не встигнути відреагувати на ваш маневр і станеться важке ДТП;

. Якщо видимої причини для екстреного уповільнення немає, водії, що їдуть позаду, можуть не встигнути відреагувати на ваш маневр і станеться важке ДТП; Їхати впритул до машини попереду . Причина та сама. Експерти радять тримати попереду себе інтервал тривалістю бодай 3 секунди;

. Причина та сама. Експерти радять тримати попереду себе інтервал тривалістю бодай 3 секунди; "Навчати" когось, лякати, мигати дальнім світлом і мститись водіям інших машин за якісь дії, що вам не сподобались. За статистикою страховиків, саме подібні "уроки" часто стають причиною важких ДТП - в яких страждають обидві сторони;

мигати дальнім світлом і мститись водіям інших машин за якісь дії, що вам не сподобались. За статистикою страховиків, саме подібні "уроки" часто стають причиною важких ДТП - в яких страждають обидві сторони; Надовго займати лівий ряд . Ліва смуга призначена для випередження, а не для постійного руху.

. Ліва смуга призначена для випередження, а не для постійного руху. Відволікатись на смартфон. На швидкості 110 км/год машина пролітає 31 метр за 1 секунду. І виходить, це буде рух всліпу і на неконтрольованій машині.

Фото: через те, що за містом усі їдуть швидко, ризик важких аварій на трасах набагато більший (unsplash.com)

Обганяти "на авось". Виїздити на зустрічну можна тільки маючи переконання, що маневр буде завершено навіть за несприятливих обставин. Якщо немає повного огляду вперед - це неприпустимий ризик;

Виїздити на зустрічну можна тільки маючи переконання, що маневр буде завершено навіть за несприятливих обставин. Якщо немає повного огляду вперед - це неприпустимий ризик; Вмикати задню протитуманку за гарної видимості . Густий туман, рясний дощ, заметіль - це ті умови, коли ця потужна задня фара не буде засліплювати водіїв позаду;

. Густий туман, рясний дощ, заметіль - це ті умови, коли ця потужна задня фара не буде засліплювати водіїв позаду; Залишати машину біля колонки на АЗС. Спочатку - заправка і перегін машини на майданчик відпочинку, потім - кава і закупівля бутербродів. Авто, яке довго стоїть біля колонки без водія, опиняється у центрі чужих маневрів (інші намагаються його об’їхати) і ризикує постраждати від чужої неакуратності;

Спочатку - заправка і перегін машини на майданчик відпочинку, потім - кава і закупівля бутербродів. Авто, яке довго стоїть біля колонки без водія, опиняється у центрі чужих маневрів (інші намагаються його об’їхати) і ризикує постраждати від чужої неакуратності; Не ризикуйте, об’їжджаючи затор узбіччям. Навіть якщо вам байдуже, якими епітетами вас в цю мить "титулують" дисципліновані учасники руху, це просто небезпечно для авто. Узбіччя - це курява, подряпаний бампер, порвані на загубленому фурами залізяччі шини, побите камінням днище і загублені бризковики.

Висновок

Так, їхати заміської трасою в рази легше, ніж заповненим транспортом містом. Але ж наслідки можливих аварій на магістральних дорогах набагато страшніші. Тому для трас і народжуються особливі правила - гласні і негласні, але, як говорять старі водії, писані кров’ю. Їх слід дотримуватись крім іншого ще й тому, що за порушення багатьох передбачено штраф згідно Правил дорожнього руху.