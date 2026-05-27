Как быстро научиться ездить на машине: несколько важных шагов

Чем быстрее вчерашний курсант автошколы приобретет практический опыт управления на дороге, тем меньше он натворит опасных ошибок. Прочные навыки нельзя приобрести за деньги, но можно ускорить этот процесс.
О том, как развивать свое водительское умение, чтобы ездить уверенно и безопасно, читайте в материале РБК-Украина.
Умение водить машину - это значит уверенно делать две вещи:
И первое, и второе нужно делать быстро и точно, ведь ошибка означает аварийную ситуацию или ДТП.
Обе названные составляющие достигаются обучением и тренировкой, причем "напрягаться" придется самому претенденту на водительские права - социальный статус, деньги и другие факторы здесь если и помогут, то минимально.
Собственно, облегчить обучение могут квалифицированные инструкторы, четкое понимание задачи и правильные методики. О чем мы и поговорим ниже.
Сергей Лукьянчук, основатель школы водительского мастерства "Энергия движения", убежден:
"У хорошего инструктора любой человек может стать хорошим водителем. По крайней мере, за 25 лет практики я не встретил кого-то, кто был бы непригоден к безопасному управлению машиной. Подход - да, бывает нужен разный, но главный инструмент всегда - авторитет инструктора, преподавателя. Который своим примером показывает, что и как надо делать с автомобилем".
Да, нужен базовый курс - автошкола, которую очень желательно посещать регулярно и с полной ответственностью. Здесь на системной основе, по отработанным методикам дадут самое важное - знание Правил дорожного движения.
Если вы будете старательно посещать занятия, правильный преподаватель откроет вам логику организации уличного движения, систему графики дорожных знаков и разметки - это упростит усвоение и запоминание.
Также в автошколе надо будет изучить азы конструкции автомобиля - это очень полезно для освоения управления.
Многие автовладельцы свой первый опыт за рулем получают, так сказать, в домашних условиях - на семейной машине или на авто кого-то из родственников. Желание ускорить обучение понятно, но в идеале лучше начинать вождение с профессиональным инструктором.
Он не даст вам закрепить в сознании и моторике рук и ног ошибочные действия - преодоление поворотов накатом, затягивание отпускания сцепления, слишком высокие обороты при переключении передач, держание руки на селекторе коробки передач, держание левой ноги на педали и т.д.
Правда, учтите один нюанс: часто автошкола пытается научить курсанта не безопасному вождению, а подготовить его к сдаче экзаменов. И в таком случае будущего водителя обучают немного другим вещам. Поэтому так важно найти правильную автошколу и ответственного инструктора.
Всерьез говорить об обучении поведению в городском трафике можно только после того, как курсант освоил управление машиной и довел до автоматизма все основные действия:
Осваивая автомобиль, "прислушивайтесь" к каждой своей манипуляции и к реакции на них автомобиля - так будет быстрее научиться правильным действиям. Поэтому во время обучения в машине не должна играть музыка и вестись посторонние разговоры.
Еще одна подсказка, которая ускорит овладение водительским мастерством: устройте себе тренинг второго уровня сложности, не дожидаясь сложных условий на реальной дороге.
Когда вы научитесь выполнять все четыре упражнения "автоматически" - уверенно, не глядя на свои руки, отработайте их в усложненных условиях. Научитесь делать то же самое в ускоренном темпе, а еще при движении на подъем и на спуск. Конечно, делайте это на локации, где вы никому не будете мешать.
Руководитель школы водительского мастерства "Энергия движения" Сергей Лукьянчук считает:
"Очень многое зависит от того, куда и к кому человек пришел учиться. К сожалению, в рядовых автошколах часто инструкторы сами не имеют надлежащей водительской подготовки - поэтому и с обучением курсантов имеют проблемы.
Между тем, важно не просто научить человека выполнять какое-то упражнение, какое-то действие с машиной - надо дать водителю понимание, что при этом происходит:
Это все основы безопасности, но к сожалению, этому почти не учат в автошколах. Но этому надо учиться, и довольно настойчиво - чтобы превратить умения в устойчивые навыки и довести их до уровня интуиции, нужно выполнить по 1,5 - 2 тысячи повторов", - добавляет Сергей Лукьянчук.
Как и в обычной школе для детей, курсанту автошколы для улучшения успеваемости можно нанять репетитора - инструктора для индивидуальных занятий.
Но имейте в виду, что работать в первую очередь придется таки самому ученику - дополнительно учить Правила и знаки, тренироваться в нажатии педалей и вращении руля, ориентироваться в ситуации на перекрестках.
Также важно, чтобы методика на дополнительных занятиях не вступала в конфликт с методикой, по которой вас обучают в самой автошколе.
Напоследок немного о ложных утверждениях, которыми пугают и подбадривают друг друга курсанты автошкол.
Конечно, это далеко не полный перечень фобий начинающих автомобилистов, но против всех страшилок есть один рецепт: для разъяснения любых сомнений обращайтесь к вашему профессиональному преподавателю/инструктору. Это человек, гонорар которого зависит от того, насколько успешно вы сдадите экзамены, поэтому ему надо доверять в первую очередь.
Ничто не заменит вам опыт - только используя машину в реальных условиях, можно со временем стать уверенным водителем, который ведет авто безопасно для себя и для окружающих.
Но перед приобретением опыта на дороге нужно получить прочную базу из теории и элементарных навыков - именно поэтому выше мы бесчисленное количество раз использовали слова "автошкола" и "инструктор". Не ошибитесь с выбором первого и второго и добавьте сюда собственное старание - и вы точно станете хорошим водителем.
