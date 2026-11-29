Зима безжалостно обнуляет усилия конструкторов электромобилей, пытающихся увеличить пробег от зарядки до зарядки: на холоде запас хода батарейных машин сокращается на 20 - 40%. Но большую часть этой потери можно вернуть: достаточно сменить несколько привычек.

О том, от каких привычек стоит отказаться водителю электромобиля зимой и какие перенять, читайте в материале РБК-Украина .

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Зимой эффективность электромобиля падает из-за особенностей литий-ионных батарей

падает из-за особенностей литий-ионных батарей Конструкция современных "электричек" позволяет владельцу обойти некоторые "зимние" недостатки электромобиля

позволяет владельцу обойти некоторые "зимние" недостатки электромобиля Худший комфорт зимой - такова плата владельца электромобиля за экономию на топливе и удобное управление.

Фото: зимой электромобиль приходится заряжать по-особому (unsplash.com)

Почему зимой запас хода падает

Для начала коротко о том, почему зимой электромобиль теряет эффективность.

Во-первых, погода : зимой нужно обогревать салон. И поскольку "бесплатного" тепла вдоволь от бензомотора у электромобиля нет, для отопления приходится тратить энергию той самой тяговой батареи, которая крутит колеса.

Следовательно, едва ли не главный потребитель энергии зимой - не тяговый двигатель, а обогрев салона. Система отопления среднестатистического электромобиля тратит на нагревание воздуха в салоне порядка 3-5 кВт в час. При том что у популярных моделей запас энергии в батарее - около 20-80 кВт·ч.

Во-вторых, химия . В холодной литиево-ионной батарее растет внутреннее сопротивление и замедляются реакции, поэтому она хуже отдает и принимает энергию. И часть заряда идет на подогрев самой батареи, а подзарядка за счет рекуперации на холодной батарее менее эффективна.

В-третьих, физика. Зимняя дорога сама по себе тяжелее для авто. Зимние шины, вода, снег и снежная каша увеличивают сопротивление качению. Вдобавок воздух в мороз -10 °C примерно на 10% плотнее, чем при +20 °C, поэтому и аэродинамическое сопротивление выше.

Словом, исследования американских и европейских экспертов и автожурналистов показывают, что современные электромобили при температуре 0°C –7°C теряют 22-39% запаса хода. Что, собственно, подтверждается и результатами тест-драйвов автомобильных журналистов РБК-Украина.

Совет 1. Прогревайте салон, пока авто на зарядке

Это самая полезная зимняя привычка, ведь большинство поездок у электромобилей непродолжительны и нагретого у розетки салона чаще всего хватает на всю дорогу.

Тем более что у многих электромобилей есть функция предварительной подготовки климата: салон и батарея прогреваются до того, как вы сядете за руль. Если авто в это время подключено к сети, энергия берется из розетки, а не из батареи.

Что сделать:

Оставляйте автомобиль на зарядке на ночь, даже если заряда хватает. Так прогрев не отнимет ни одного километра;

Выставьте в меню авто или приложении время выезда (если есть такая опция). Автомобиль сам рассчитает, когда начать греть салон и батарею;

При отсутствии рядом розетки прогревайте салон коротко, 5-10 минут, только для очистки окон и до минимально комфортной температуры;

Помните, что теплая батарея важна не меньше теплого салона. Ведь в прогретом состоянии она с первых километров полноценно принимает ток от рекуперации. Это особенно важно для коротких городских поездок, потому что именно в них потеря энергии на разогрев холодного авто самая большая.

Евгений Муджири, автоэксперт и основатель электромобильного проекта Autogeek, напоминает о дополнительных функциях современных электромобилей, востребованных именно зимой:

"Используйте климатический таймер вашего авто. Если прогреть салон еще перед выездом, когда машина подключена к розетке, можно сэкономить до 15-20% запаса хода в дороге. А для безопасности очень важно, что это обеспечит идеальную прозрачность стекол с самых первых метров маршрута. И при этом без длительного царапания окон скребком".

Совет 2. Грейте людей, а не воздух

Подогрев сидений и руля тратит в десятки раз меньше энергии, чем нагрев воздуха во всем объеме салона. К примеру, подогревам двух кресел и руля нужно около 50-100 Вт против 3000-5000 Вт у обогревателя салона.

Между тем контактное тепло дает ощущение комфорта быстрее, потому что не нужно греть весь объем салона и холодные стекла.

Что сделать:

Включайте подогрев сидений и руля первыми, а климат держите не более 19-20 °C;

Одевайтесь по сезону: в теплой куртке достаточно более низкой температуры в салоне;

Когда вы едете один, активируйте обогрев только водительской зоны (если позволяет авто).

Важный момент: никакая экономия не стоит безопасности. Если стекла запотели, смело включайте обдув и кондиционер для осушения воздуха.

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Совет 3. Используйте режим Eco

Да, в первую очередь он касается экономии энергии за счет движения - электроника ограничивает мощность и динамику разгона. Но у многих авто этот режим означает еще и экономное расходование энергии на микроклимат.

Не забывайте о режиме рециркуляции воздуха. Он сохраняет тепло в салоне, но зимой с ним быстрее потеют окна - а это уже вопрос обзора и безопасности.

Что делать: Включите режим Eco, когда двигаетесь в условиях экономии энергии. Кроме того, на зимней дороге он более безопасен с точки зрения контроля над автомобилем, так как меньше вероятность буксования и заноса ведущей оси.

Фото: батарея зимой медленнее принимает заряд и хуже отдает сохранную энергию (unsplash.com)

Совет 4. Заряжайтесь разумно и с запасом

Холодная батарея заряжается медленнее, поэтому остановка на быстрой DC-станции может заметно затянуться. Решение - прогреть батарею дорогой до зарядки. Кстати, после прогрева уменьшается риск ускоренного износа батареи из-за большого тока быстрой зарядки.

Что сделать:

Прокладывайте маршрут к быстрой зарядке через штатную навигацию. В большинстве современных авто это автоматически включает подготовку батареи. В других ее можно включить вручную.

Не доводите заряд до минимума. Зимой разумно планировать прибытие на зарядку с остатком 15-20%.

Заряжайтесь дома или на работе, когда это возможно, чтобы избежать лишних быстрых зарядок: они дороже, а зимний расход энергии и так выше.

Евгений Муджири, автоэксперт и основатель электромобильного проекта Autogeek, приводит следующие рекомендации по логике зарядки:

"Морозы требуют от владельцев батарейных машин изменения тактики подзарядки: важно заряжаться сразу после поездки . Пока батарея теплая от работы во время движения, она примет ток максимально быстро и эффективно.

Если поставить холодную машину на зарядку утром, авто потратит первые десятки минут и первые полученные киловатты только на предварительный подогрев ячеек батареи."

Совет 5. Давление в шинах и лишний вес

С первыми морозами давление в шинах падает: примерно на 0,12 бара на каждые 10 °C похолодания. Если колеса подкачивали осенью при +15 °C, то при -10 °C давление будет ниже на 0,3 бара – а это уже больше допустимого отклонения и погрешности приборов.

Недокачанные шины имеют большее сопротивление качению, поэтому забирают часть запаса хода. Они неравномерно изнашиваются и хуже держат дорогу, что зимой особенно опасно.

Что сделать:

Проверяйте давление, по меньшей мере, раз в месяц и перед дальней поездкой. Делайте это на холодных шинах: не менее чем через 3 часа после поездки;

Не игнорируйте сигналы тревоги от системы предупреждения про проблемы с шинами, которая есть на многих современных машинах;

Снег на кузове действительно ухудшает экономичность авто. Это и лишний вес, и худшая аэродинамика. Не говоря уже о том, что ваш сугроб может вдруг съехать с крыши на лобовое стекло и перекрыть обзор;

Освободите багажник от лишних вещей, которые ездят там "на всякий случай";

Убирайте верхний багажник с крыши, когда вы им не пользуетесь.

Фото: конструкторы многое сделали для облегчения зимней эксплуатации батарейных машин (unsplash.com)

Совет 6. Едьте плавно и медленно

Вообще водителей батарейных машин не стоит учить бережливому движению, они прекрасно умеют это делать. Напомним лишь, что зимой скорость влияет на запас хода сильнее мороза. Для зимы это особенно актуально, ведь выше мы упоминали о большем аэродинамическом сопротивлении морозу.

Также зимой усиливаются отрицательные последствия резких разгонов и торможений: холодная батарея не может принять много энергии от рекуперации, и большая часть ее рассеивается в виде тепла в тормозах.

Что сделать:

На трассе держите крейсерскую скорость не выше 80-90 км/ч. Именно на этом пределе для большинства машин лежит порог, после которого аэродинамическое сопротивление становится одним из главных, а зачастую и главным фактором расхода энергии;

Разгоняйтесь плавно и смотрите далеко вперед, чтобы тормозить рекуперацией, а не педалью;

На гололеде уменьшите силу рекуперации, потому что резкое торможение двигателем на льду может спровоцировать занос.

Автоэксперт Евгений Муджири предупреждает о другой опасности при движении накатом. О ней часто не догадываются даже видавшие виды автомобилисты, не имеющие опыта эксплуатации электрических авто:

"За рулем электромобиля зимой нужно быть осторожным с рекуперацией . На холодной батарее рекуперация ограничена системой BMS (модуль защиты батареи), поэтому замедление при сбросе газа может ощущаться совсем иначе, чем летом. Тормозной путь изменится, и к этому нужно быть готовым с первых метров."

Совет 7. Держите машину в тепле

Будет очень ценно, если перед выездом батарея сохранит хотя бы остатки тепла от предыдущей поездки. В гараже или подземном паркинге она охлаждается гораздо меньше, чем под открытым небом.

А если стоянка непродолжительная, то значение будет иметь и то, стоит ли авто на морозном ветру, или под прикрытием строений.

Что сделать:

Оставляйте машину в помещении. Даже неотапливаемый бокс защищает от ветра и ночных пиков мороза;

Не оставляйте электромобиль ночью с малым зарядом. Утром часть энергии пойдет на прогрев и до ближайшей зарядной станции можно не доехать;

Не забывайте о 12-вольтовом аккумуляторе. Он тоже замерзает и садится, а у многих электромобилей он отвечает за запуск систем - то есть даже с заряженной тяговой батареей стартовать без него не удастся.

В заключение

Если честно, зима - не лучшая пора для использования электромобиля. Во всяком случае, в украинских условиях. Но большинство зимних недостатков "электричек" можно обнулить, если прибегнуть к приведенным выше хитростям. Да, это потребует определенных усилий, но считайте их платой за удобства, которые дает владельцу батарейная машина.