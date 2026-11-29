Зима безжально обнуляє зусилля конструкторів електромобілів, які намагаються збільшити пробіг від зарядки до зарядки: на холоді запас ходу батарейних машин скорочується на 20 - 40%. Але більшу частину цієї втрати можна повернути: досить змінити кілька звичок.

Про те, від яких звичок варто відмовитись водієві електромобіля взимку і які засвоїти, читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Взимку ефективність електромобіля падає через особливості літій-іонних батарей

падає через особливості літій-іонних батарей Конструкція сучасних "електричок" дозволяє власнику обійти деякі "зимові" недоліки електромобіля

дозволяє власнику обійти деякі "зимові" недоліки електромобіля Гірший комфорт узимку - така платня власника електромобіля за економію на паливі і зручне керування

Фото: взимку електромобіль доводиться заряджати по-особливому (unsplash.com)

Чому взимку запас ходу падає

Для початку коротко про те, чому взимку електромобіль втрачає ефективність.

По-перше, погода: взимку треба обігрівати салон. І оскільки" безкоштовного" тепла досхочу від бензомотора в електромобіля немає, для опалення доводиться витрачати енергію тієї тягової батареї, що крутить колеса.

Відтак, чи не головний споживач енергії взимку - не тяговий двигун, а обігрів салону. Система опалення середньостатистичного електромобіля витрачає на нагрів повітря в салоні порядку 3-5 кВт на годину. При тому що у популярних моделей запас енергії в батареї - близько 20-80 кВт·год.

По-друге, хімія. У холодній літій-іонній батареї зростає внутрішній опір і сповільнюються реакції, тож вона гірше віддає і приймає енергію. До того ж частина заряду йде на підігрів самої батареї, а підзарядка за рахунок рекуперації на холодній батареї менш ефективна.

По-третє, фізика. Зимова дорога сама по собі важча для авто. Зимові шини, вода, сніг і снігова каша збільшують опір коченню. На додачу повітря в мороз −10 °C приблизно на 10% щільніше, ніж за +20 °C, тож і аеродинамічний опір вищий.

Одне слово, дослідження американських і європейських експертів та автожурналістів показують, що сучасні електромобілі за температури 0°C –7°C втрачають 22-39% запасу ходу. Що власне підтверджується і результатами тест-драйвів автомобільних журналістів РБК-Україна.

Порада 1. Прогрівайте салон , поки авто на зарядці

Це найкорисніша зимова звичка, адже більшість поїздок в електромобілів нетривалі і нагрітого біля розетки салону найчастіше вистачає на всю дорогу.

Тим більше що у багатьох електромобілів є функція попередньої підготовки клімату: салон і батарея прогріваються до того, як ви сядете за кермо. Якщо авто в цей час підключене до мережі, енергія береться з розетки, а не з батареї.

Що зробити:

Залишайте авто на зарядці на ніч, навіть якщо заряду вистачає. Так прогрів не забере жодного кілометра;

Виставте в меню авто або в застосунку час виїзду (якщо є така опція). Автомобіль сам розрахує, коли почати гріти салон і батарею;

За відсутності поряд розетки прогрівайте салон коротко, 5-10 хвилин, лише для очищення вікон і до мінімально комфортної температури;

Пам’ятайте, що тепла батарея важлива не менше, ніж теплий салон. Адже в прогрітому стані вона з перших кілометрів повноцінно приймає струм від рекуперації. Це особливо важливо для коротких міських поїздок, бо саме в них втрата енергії на розігрів холодного авто найбільша.

Євген Муджирі, автоексперт і засновник електромобільного проекту Autogeek, нагадує про додаткові функції сучасних електромобілів, затребувані саме узимку:

"Використовуйте кліматичний таймер вашого авто. Якщо прогріти салон ще перед виїздом, коли машина підключена до розетки, можна зекономити до 15-20% запасу ходу в дорозі. А для безпеки дуже важливо, що це забезпечить ідеальну прозорість скла від самих перших метрів маршруту. І при тому без тривалого дряпання шкребком".

Порада 2. Грійте людей, а не повітря

Підігрів сидінь і керма витрачає в десятки разів менше енергії, ніж нагрівання повітря в усьому об’ємі салоні. Наприклад, підігрів двох крісел і керма потребує близько 50-100 Вт проти 3000-5000 Вт у обігрівача салону.

Між тим, контактне тепло дає відчуття комфорту швидше, бо не треба гріти весь об’єм салону та холодне скло.

Що зробити:

Вмикайте підігрів сидінь і керма першими, а клімат тримайте не більше 19-20 °C;

Вдягайтеся за сезоном: у теплій куртці потрібна нижча температура в салоні;

Якщо їдете самі, активуйте обігрів тільки зони водія (якщо дозволяє авто).

Важливий момент: ніяка економія не варта безпеки. Якщо скло запітніло, сміливо вмикайте обдув і кондиціонер для осушення повітря.

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Порада 3. Використовуйте режим Eco

Так, в пергу чергу він стосується економії енергії за рахунок руху - електроніка обмежує потужність і динаміку розгону. Але в багатьох авто цей режим означає ще й ощадливе витрачання енергії на мікроклімат.

Не забувайте про режим рециркуляції повітря. Він зберігає тепло в салоні, але взимку з ним швидше пітніють вікна - а це вже питання огляду і безпеки.

Що зробити: Вмикайте режим Eco, коли рухаєтесь в умовах економії енергії. Крім того, на зимовій дорозі він більш безпечний з точки зору контролю над авто, бо менша ймовірність буксування і заносу ведучої осі.

Фото: батарея взимку повільніше приймає заряд і гірше віддає збережену енергію (unsplash.com)

Порада 4. Заряджайтеся розумно і з запасом

Холодна батарея заряджається повільніше, тож зупинка на швидкій DC-станції може помітно затягнутися. Вирішення - прогріти батарею дорогою до зарядки. До речі, після прогріву зменшується ризик прискореного зношування батареї через великий струм швидкої зарядки.

Що зробити:

Прокладайте маршрут до швидкої зарядки через штатну навігацію. У багатьох сучасних авто це автоматично вмикає підготовку батареї. В інших її можна увімкнути вручну.

Не доводьте заряд до мінімуму. Взимку розумно планувати прибуття на зарядку з залишком в батареї 15–20% .

Заряджайтеся вдома або на роботі, коли це можливо, щоб уникнути зайвих швидких зарядок: вони дорожчі, а зимова витрата енергії і так вища.

Євген Муджирі, автоексперт і засновник електромобільного проекту Autogeek, приводить такі рекомендації щодо логіки зарядки:

"Морози вимагають від власників батарейних машин зміни тактики підзарядки: важливо заряджатись відразу після поїздки. Поки батарея тепла від роботи під час руху, вона прийме струм максимально швидко та ефективно.

Якщо поставити холодну машину на зарядку вранці, авто витратить перші десятки хвилин і перші отримані кіловати лише на попередній підігрів комірок батареї."

Порада 5. Тиск у шинах і зайва вага

З першими морозами тиск у шинах падає: приблизно на 0,12 бара на кожні 10 °C похолодання. Якщо колеса підкачували восени за +15 °C, то за −10 °C тиск буде нижчий на 0,3 бара – а це вже більше за допустиме відхилення і погрішність приладів.

Недокачані шини мають більший опір коченню, тож забирають частину запасу ходу. Вони також нерівномірно зношуються і гірше тримають дорогу, що взимку особливо небезпечно.

Що зробити:

Перевіряйте тиск щонайменше раз на місяць і перед далекою поїздкою. Робіть це на холодних шинах: щонайменше за 3 години після поїздки;

Не ігноруйте сигнали тривоги від системи попередження про проблеми з шинами, яка є на багатьох сучасних машинах;

Сніг на кузові справді погіршує економічність авто. Це і зайва вага, і гірша аеродинаміка. Не говорячи вже про те, що ваший замет може раптом з’їхати з даха на лобове скло і перекрити огляд;

Звільніть багажник від зайвих речей, які їздять там "про всяк випадок";

Прибирайте горішній багажник з даха, коли ви ним не користуєтесь.

Фото: конструктори багато зробили для полегшення зимової експлуатації батарейних машин (unsplash.com)

Порада 6. Їдьте плавно і повільно

Взагалі водіїв батарейних машин не варто вчити ощадливому руху, вони чудово вміють це робити. Нагадаємо лише, що взимку швидкість впливає на запас ходу сильніше за мороз. Для зими це особливо актуально, адже вище ми згадували про більший аеродинамічний опір в мороз.

Так само взимку підсилюються негативні наслідки різких розгонів та гальмувань: холодна батарея не може прийняти багато енергії від рекуперації, і чимала частина її розсіюється у вигляді тепла в гальмах.

Що зробити:

На трасі тримайте крейсерську швидкість не вище 80-90 км/год. Саме на цій межі для більшості машин лежить поріг, після якого аеродинамічний опір стає одним із головних, а часто й головним чинником витрати енергії;

Розганяйтеся плавно і дивіться далеко вперед, щоб гальмувати рекуперацією, а не педаллю;

На ожеледі зменшіть силу рекуперації, бо різке гальмування двигуном на льоду може спровокувати занос.

Автоексперт Євген Муджирі попереджає щодо іншої небезпеки при русі накатом, про яку часто не здогадуються навіть бувалі автомобілісти, які не мають досвіду експлуатації електричних авто:

"За кермом електромобіля взимку треба бути обережним з рекуперацією. На холодній батареї рекуперація обмежена системою BMS (модуль захисту батареї), тому сповільнення при скиданні газу може відчуватися зовсім інакше, ніж улітку. Гальмівний шлях зміниться, і до цього треба бути готовим з перших метрів."

Порада 7. Тримайте машину в теплі

Буде дуже цінним, якщо перед виїздом батарея збереже хоча б залишки тепла від попередньої поїздки. У гаражі або підземному паркінгу вона охолоджується набагато менше, ніж просто неба. А якщо стоянка нетривала, то значення матиме і те, чи стоїть авто на морозному вітрі, чи під прикриттям будівель.

Що зробити:

Залишайте машину у приміщенні. Навіть неопалюваний бокс захищає від вітру та нічних піків морозу;

Не залишайте електромобіль на ніч із малим зарядом. Зранку частина енергії піде на прогрів, і до найближчої зарядної станції можна не доїхати;

Не забувайте про 12-вольтовий акумулятор. Він теж замерзає і сідає, а у багатьох електромобілів він відповідає за запуск систем - тобто навіть із зарядженою тяговою батареєю стартувати без нього не вдасться.

На завершення

Якщо чесно, зима - не найкраща пора для використання електромобіля. Принаймні, в українських умовах. Але більшість зимових недоліків "електричок" можна обнулити, якщо вдатись до приведених нами хитрощів. Так, це потребуватиме певних зусиль, але вважайте їх платнею за ті вигоди, які дає власнику батарейна машина.