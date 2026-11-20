Черная пятница от JETOUR охватывает широкий модельный ряд бренда - от компактных городских кроссоверов до просторных семейных SUV и полноприводных автомобилей для активных путешествий.

Какие автомобили JETOUR можно купить со скидкой?

Наибольшая скидка - 60 000 грн - действует на определенные комплектации моделей JETOUR T1, T1 i-DM, T2, X70PLUS и X90PLUS.

В частности, JETOUR T1 2025 года выпуска в комплектации Premium доступен за 1 160 000 грн. вместо 1 220 000 грн., а JETOUR T2 2025 года выпуска в комплектации Prestige - за 1 420 000 грн. вместо 1 480 000 грн.

Семиместный JETOUR X70PLUS 2026 года выпуска в комплектации Prestige можно приобрести за 1 080 000 грн, а плагин-гибридный JETOUR T1 i-DM 2026 года выпуска - за 1 650 000 грн.

На стильный городской кроссовер JETOUR DASHING 2024 выпуска в комплектации Premium предусмотрена скидка 50 000 грн. Его специальная цена составляет 860000 грн вместо 910000 грн.

Компактный JETOUR X50 2026 выпуска доступен со скидкой 40 000 грн. Стоимость модели в комплектации Luxury составляет 680 000 грн. вместо 720 000 грн.

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Модельная линейка JETOUR сочетает современные технологии, комфорт и практичность, предлагая автомобили для разных нужд - ежедневных городских поездок, семейных путешествий и активного отдыха.

В зависимости от модели официальная гарантия JETOUR составляет от 5 лет или 150 000 км пробега до 6 лет или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.