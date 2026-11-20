Чорна п'ятниця від JETOUR охоплює широкий модельний ряд бренду - від компактних міських кросоверів до просторих сімейних SUV та повнопривідних автомобілів для активних подорожей.

Які автомобілі JETOUR можна придбати зі знижкою?

Найбільша знижка - 60 000 грн - діє на визначені комплектації моделей JETOUR T1, T1 i-DM, T2, X70PLUS та X90PLUS.

Зокрема, JETOUR T1 2025 року випуску в комплектації Premium доступний за 1 160 000 грн замість 1 220 000 грн, а JETOUR T2 2025 року випуску в комплектації Prestige - за 1 420 000 грн замість 1 480 000 грн.

Семимісний JETOUR X70PLUS 2026 року випуску в комплектації Prestige можна придбати за 1 080 000 грн, а плагін-гібридний JETOUR T1 i-DM 2026 року випуску - за 1 650 000 грн.

На стильний міський кросовер JETOUR DASHING 2024 року випуску в комплектації Premium передбачена знижка 50 000 грн. Його спеціальна ціна становить 860 000 грн замість 910 000 грн.

Компактний JETOUR X50 2026 року випуску доступний зі знижкою 40 000 грн. Вартість моделі в комплектації Luxury становить 680 000 грн замість 720 000 грн.

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Модельна лінійка JETOUR поєднує сучасні технології, комфорт і практичність, пропонуючи автомобілі для різних потреб - щоденних міських поїздок, сімейних подорожей та активного відпочинку.

Залежно від моделі офіційна гарантія JETOUR становить від 5 років або 150 000 км пробігу до 6 років або 200 000 км пробігу, залежно від того, що настане раніше.