Jeep снимает с производства популярный в Украине кроссовер: в чем причина

Четверг 14 августа 2025 15:46
Jeep снимает с производства популярный в Украине кроссовер: в чем причина Фото: Jeep снимает с производства популярный в Украине кроссовер (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Американский производитель снимает с производства компактный кроссовер Jeep Renegade, чтобы расчистить дорогу более свежим моделям. Производство модели на заводе Stellantis в итальянской коммуне Мельфи завершится до конца этого года, но продолжится еще какое-то время в Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на auto motor und sport.

Jeep Renegade впервые показали весной 2014 года в Женеве, в его основе лежит платформа Small Wide 4x4, корни которой уходят в середину 2000-х. Покупателям понравился угловатый кузов Renegade. На пике славы его продажи в Европе доходили до 80 000 штук в год, а в США - до 100 000 штук в год.

С годами Renegade начал терять популярность, несмотря на регулярные обновления: последний рестайлинг он пережил в 2022 году, из США и Канады автомобиль ушел в 2023 году на фоне спада продаж, а теперь готовится попрощаться с Европой.

По данным аналитического агентства JATO Dynamics, продажи Jeep Renegade в первой половине текущего года в Европе составили 6938 штук, что на 51% меньше продаж в январе-июне 2024 года.

Предполагается, что нынешние европейские владельцы Renegade постепенно пересядут на Avenger или на более крупный и дорогой Jeep Compass нового поколения, массовое производство которого на заводе в Мельфе начнется в ближайшие месяцы.

Ранее американский автопроизводитель презентовал лимитированную версию внедорожника Jeep Wrangler под названием 1941 Willys Edition в честь легендарного американского внедорожника времен Второй мировой. Интересно, что спецверсия создана для рынка Индии.

Также Stellantis показал специальную модификацию внедорожника Jeep Wagoneer в исполнении Command Operations Vehicle (COV) для полиции и спецслужб. Правоохранителям предложены машины в стандартном и длиннобазном исполнениях.

