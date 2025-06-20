С собственным принтером и интернетом: Jeep Wagoneer получил спецверсию (фото)

Концерн Stellantis показал специальную модификацию внедорожника Jeep Wagoneer в исполнении Command Operations Vehicle (COV) для полиции и спецслужб. Правоохранителям предложены машины в стандартном и длиннобазном исполнениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Jeep Wagoneer COV не имеет заводского бронирования, эту работу оставили профильным фирмам. Взамен предложено множество специального оборудования и аксессуаров.

Специальное оборудование новинки

Например, установлена доработанная электросистема с развитой проводкой, которая позволяет подключать разнообразные служебные приборы и устройства. За салонным стеклом и за решеткой радиатора смонтированы проблесковые маячки. Также у авто есть многофункциональная система динамиков, которая также может выполнять функцию сирены.

В список еще более специфического оборудования входят дополнительные камеры, рация, спутниковый интернет, бортовой компьютер с модемом и принтером, проекционный дисплей с системой ночного видения. Также предусмотрена система крепления спецгрузов или оружия в багажнике.

Техническая составляющая

Особый Jeep Wagoneer COV приводится в движение рядным шестицилиндровым турбомотором Hurricane 3.0, который развивает 426 л.с. и 635 Нм, с ним работает восьмиступенчатый "автомат" и полноприводная трансмиссия Quadra-Trac. Такой внедорожник способен разогнаться с места до 97 км/ч за 6,3 секунды.

Американские дилеры марки уже открыли прием заказов на спецавтомобили Jeep Wagoneer COV, но цена не сообщается. Зато известно, что на машины распространяется расширенная десятилетняя гарантия.