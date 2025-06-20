С собственным принтером и интернетом: Jeep Wagoneer получил спецверсию (фото)
Концерн Stellantis показал специальную модификацию внедорожника Jeep Wagoneer в исполнении Command Operations Vehicle (COV) для полиции и спецслужб. Правоохранителям предложены машины в стандартном и длиннобазном исполнениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Jeep Wagoneer COV не имеет заводского бронирования, эту работу оставили профильным фирмам. Взамен предложено множество специального оборудования и аксессуаров.
Специальное оборудование новинки
Например, установлена доработанная электросистема с развитой проводкой, которая позволяет подключать разнообразные служебные приборы и устройства. За салонным стеклом и за решеткой радиатора смонтированы проблесковые маячки. Также у авто есть многофункциональная система динамиков, которая также может выполнять функцию сирены.
В список еще более специфического оборудования входят дополнительные камеры, рация, спутниковый интернет, бортовой компьютер с модемом и принтером, проекционный дисплей с системой ночного видения. Также предусмотрена система крепления спецгрузов или оружия в багажнике.
Техническая составляющая
Особый Jeep Wagoneer COV приводится в движение рядным шестицилиндровым турбомотором Hurricane 3.0, который развивает 426 л.с. и 635 Нм, с ним работает восьмиступенчатый "автомат" и полноприводная трансмиссия Quadra-Trac. Такой внедорожник способен разогнаться с места до 97 км/ч за 6,3 секунды.
Американские дилеры марки уже открыли прием заказов на спецавтомобили Jeep Wagoneer COV, но цена не сообщается. Зато известно, что на машины распространяется расширенная десятилетняя гарантия.
Ранее американский автопроизводитель презентовал лимитированную версию внедорожника Jeep Wrangler под названием 1941 Willys Edition в честь легендарного американского внедорожника времен Второй мировой. Интересно, что спецверсия создана для рынка Индии.
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