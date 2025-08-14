Jeep знімає з виробництва популярний в Україні кросовер: у чому причина
Американський виробник знімає з виробництва компактний кросовер Jeep Renegade, щоб розчистити дорогу свіжішим моделям. Виробництво моделі на заводі Stellantis в італійській комуні Мельфі завершиться до кінця цього року, але продовжиться ще якийсь час у Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на auto motor und sport.
Jeep Renegade вперше показали навесні 2014 року в Женеві, в його основі лежить платформа Small Wide 4x4, коріння якої сягає середини 2000-х. Покупцям сподобався незграбний кузов Renegade. На піку слави його продажу в Європі доходили до 80 000 штук на рік, а у США – до 100 000 штук на рік.
З роками Renegade почав втрачати популярність, незважаючи на регулярні оновлення: останній рестайлінг він пережив у 2022 році, зі США та Канади автомобіль пішов у 2023 році на тлі спаду продажів, а тепер готується попрощатися з Європою.
За даними аналітичного агентства JATO Dynamics, продажі Jeep Renegade у першій половині поточного року в Європі становили 6938 штук, що на 51% менше продажів у січні-червні 2024 року.
Передбачається, що нинішні європейські власники Renegade поступово пересядуть на Avenger або на більший і дорожчий Jeep Compass нового покоління, масове виробництво якого на заводі в Мельфі розпочнеться найближчими місяцями.
Раніше американський автовиробник презентував лімітовану версію позашляховика Jeep Wrangler під назвою 1941 Willys Edition на честь легендарного американського позашляховика часів Другої світової. Цікаво, що спецверсія створена для ринку Індії.
Також Stellantis показав спеціальну модифікацію позашляховика Jeep Wagoneer у виконанні Command Operations Vehicle (COV) для поліції та спецслужб. Правоохоронцям запропоновано машини у стандартному та довгобазному виконаннях.