ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Jeep Avenger 4xe уже в Украине: полноприводный кроссовер удивляет первыми характеристиками

Среда 25 июня 2025 14:55
UA EN RU
Jeep Avenger 4xe уже в Украине: полноприводный кроссовер удивляет первыми характеристиками Фото: Jeep Avenger 4xe уже в Украине (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

В Украине стартовали продажи полноприводного кроссовера Jeep Avenger 4xe, который оснащен гибридной силовой установкой. Вместе с ним показана и лимитированная серия Jeep Avenger 4xe The North Face.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый Jeep Avenger 4xe приводится в движение гибридной силовой системой Hybrid 48V, включающей в себя 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель, электрифицированную коробку передач DCT со встроенным электромотором для привода передних колес, компактную 48-вольтовую батарею для питания гибридной системы, а также отдельный электромотор для привода задних колес.

Jeep Avenger 4xe уже в Украине: полноприводный кроссовер удивляет первыми характеристиками

Характеристики авто

Благодаря такой конструкции удалось реализовать не только полный привод 4х4, но и также увеличить суммарную мощность силовой установки, которая в случае Jeep Avenger 4xe достигает 100, или 136 л.с.

Jeep Avenger 4xe уже в Украине: полноприводный кроссовер удивляет первыми характеристиками

Благодаря увеличенной мощности, новый Jeep Avenger 4xe разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,5 секунды, а максимальная скорость составляет 194 км/ч.

Кроме того, новый Jeep Avenger 4xe отличается увеличенным клиренсом на уровне 210 мм, а также многорычажной задней подвеской. Цены на полноприводный кроссовер Jeep Avenger 4xe начинаются от 1 320 200 гривен.

Jeep Avenger 4xe уже в Украине: полноприводный кроссовер удивляет первыми характеристиками

Ранее американский автопроизводитель презентовал лимитированную версию внедорожника Jeep Wrangler под названием 1941 Willys Edition в честь легендарного американского внедорожника времен Второй мировой. Интересно, что спецверсия создана для рынка Индии.

Также Stellantis показал специальную модификацию внедорожника Jeep Wagoneer в исполнении Command Operations Vehicle (COV) для полиции и спецслужб. Правоохранителям предложены машины в стандартном и длиннобазном исполнениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Jeep Автомобильный рынок
Новости
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины