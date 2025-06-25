Jeep Avenger 4xe уже в Украине: полноприводный кроссовер удивляет первыми характеристиками

В Украине стартовали продажи полноприводного кроссовера Jeep Avenger 4xe, который оснащен гибридной силовой установкой. Вместе с ним показана и лимитированная серия Jeep Avenger 4xe The North Face.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый Jeep Avenger 4xe приводится в движение гибридной силовой системой Hybrid 48V, включающей в себя 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель, электрифицированную коробку передач DCT со встроенным электромотором для привода передних колес, компактную 48-вольтовую батарею для питания гибридной системы, а также отдельный электромотор для привода задних колес.

Характеристики авто

Благодаря такой конструкции удалось реализовать не только полный привод 4х4, но и также увеличить суммарную мощность силовой установки, которая в случае Jeep Avenger 4xe достигает 100, или 136 л.с.

Благодаря увеличенной мощности, новый Jeep Avenger 4xe разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,5 секунды, а максимальная скорость составляет 194 км/ч.

Кроме того, новый Jeep Avenger 4xe отличается увеличенным клиренсом на уровне 210 мм, а также многорычажной задней подвеской. Цены на полноприводный кроссовер Jeep Avenger 4xe начинаются от 1 320 200 гривен.