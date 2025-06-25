Jeep Avenger 4xe вже в Україні: повнопривідний кросовер дивує першими характеристиками

В Україні стартували продажі повнопривідного кросовера Jeep Avenger 4xe, який оснащений гібридною силовою установкою. Разом з ним показано й лімітовану серію Jeep Avenger 4xe The North Face.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новий Jeep Avenger 4xe приводиться у рух гібридною силовою системою Hybrid 48V, що включає в себе 1,2-літровий бензиновий турбодвигун, електрифіковану коробку передач DCT з вбудованим електромотором для приводу передніх коліс, компактну 48-вольтову батарею для живлення гібридної системи, а також окремий електромотор для приводу задніх коліс.

Характеристики авто

Завдяки такій конструкції вдалось реалізувати не лише повний привід 4х4, але й також збільшити сумарну потужність силової установки, яка у випадку Jeep Avenger 4xe сягає 100, або 136 к.с.

Завдяки збільшеній потужності, новий Jeep Avenger 4xe розганяється від 0 до 100 км/год за 9,5 секунди, а максимальна швидкість становить 194 км/год.

Крім того, новий Jeep Avenger 4xe вирізняється збільшеним кліренсом на рівні 210 мм, а також багатоважільною задньою підвіскою. Ціни на повнопривідний кросовер Jeep Avenger 4xe починаються від 1 320 200 гривень.