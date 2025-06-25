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Jeep Avenger 4xe вже в Україні: повнопривідний кросовер дивує першими характеристиками

Середа 25 червня 2025 14:55
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Jeep Avenger 4xe вже в Україні: повнопривідний кросовер дивує першими характеристиками Фото: Jeep Avenger 4xe вже в Україні (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

В Україні стартували продажі повнопривідного кросовера Jeep Avenger 4xe, який оснащений гібридною силовою установкою. Разом з ним показано й лімітовану серію Jeep Avenger 4xe The North Face.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новий Jeep Avenger 4xe приводиться у рух гібридною силовою системою Hybrid 48V, що включає в себе 1,2-літровий бензиновий турбодвигун, електрифіковану коробку передач DCT з вбудованим електромотором для приводу передніх коліс, компактну 48-вольтову батарею для живлення гібридної системи, а також окремий електромотор для приводу задніх коліс.

Jeep Avenger 4xe вже в Україні: повнопривідний кросовер дивує першими характеристиками

Характеристики авто

Завдяки такій конструкції вдалось реалізувати не лише повний привід 4х4, але й також збільшити сумарну потужність силової установки, яка у випадку Jeep Avenger 4xe сягає 100, або 136 к.с.

Jeep Avenger 4xe вже в Україні: повнопривідний кросовер дивує першими характеристиками

Завдяки збільшеній потужності, новий Jeep Avenger 4xe розганяється від 0 до 100 км/год за 9,5 секунди, а максимальна швидкість становить 194 км/год.

Крім того, новий Jeep Avenger 4xe вирізняється збільшеним кліренсом на рівні 210 мм, а також багатоважільною задньою підвіскою. Ціни на повнопривідний кросовер Jeep Avenger 4xe починаються від 1 320 200 гривень.

Jeep Avenger 4xe вже в Україні: повнопривідний кросовер дивує першими характеристиками

Раніше американський автовиробник презентував лімітовану версію позашляховика Jeep Wrangler під назвою 1941 Willys Edition на честь легендарного американського позашляховика часів Другої світової. Цікаво, що спецверсія створена для ринку Індії.

Також Stellantis показав спеціальну модифікацію позашляховика Jeep Wagoneer у виконанні Command Operations Vehicle (COV) для поліції та спецслужб. Правоохоронцям запропоновано машини у стандартному та довгобазному виконаннях.

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