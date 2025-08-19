RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Infiniti представила стильный кроссовер QX65 Monograph: вот как он выглядит

Фото: Infiniti представила стильный кроссовер QX65 Monograph (infinitinews.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель представил концептуальный кроссовер Infiniti QX65 Monograph. Главной идеей машины стало визуальное родство с харизматичной моделью Infiniti FX, выпускавшейся с 2002 по 2017 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Автомобиль получил свою форму крыши, двухэтажную оптику и расширенную решетку радиатора со спортивным имиджем. Также на авто установлены оригинальные колеса диаметром 22 дюйма. В салоне установлено два ряда сидений.

По предварительным данным, на машине установят бензиновый турбомотор на 2,0 л мощностью 272 л.с. с девятиступенчатым "автоматом". Привод может быть передним или полным.

Дебют серийного кроссовера Infiniti QX65 должен состояться через несколько месяцев, а на конвейер он встанет к началу следующего года. Тогда и появятся все подробности.

 

Кризис Nissan

Ранее сообщалось, что Nissan сократит примерно каждого седьмого работника, и это при том, что в ноябре прошлого года уже лишились девяти тысяч человек из-за ухудшения финансовых результатов.

Новый менеджмент Nissan считает, что автопроизводителю удастся остаться на плаву даже без партнерства с прямыми конкурентами. Однако для этого нужно немедленно сократить расходы и прекратить тратить ресурсы впустую.

Nissan даже готов продать историческую штаб-квартиру в Японии из-за долгов. Компания рассматривает возможность избавления от актива в рамках реструктуризации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок