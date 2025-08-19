Infiniti представила стильний кросовер QX65 Monograph: ось як він виглядає

Автомобіль отримав свою форму даху, двоповерхову оптику та розширені грати радіатора зі спортивним іміджем. Також на авто встановлені оригінальні колеса діаметром 22 дюйми. В салоні встановлено два ряди сидінь.

За попередніми даними, на машині встановлять бензиновий турбомотор на 2,0 л потужністю 272 к.с. з дев'ятиступінчастим "автоматом". Привід може бути переднім, чи повним.

Дебют серійного кросовера Infiniti QX65 має відбутися за кілька місяців, а на конвеєр він стане до початку наступного року. Тоді й з'являться усі подробиці.