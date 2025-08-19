UA

Економіка Авто

Infiniti представила стильний кросовер QX65 Monograph: ось як він виглядає

Фото: Infiniti представила стильний кросовер QX65 Monograph (infinitinews.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник представив концептуальний кросовер Infiniti QX65 Monograph. Головною ідеєю машини стала візуальна спорідненість із харизматичною моделлю Infiniti FX, що випускалася з 2002 по 2017 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Автомобіль отримав свою форму даху, двоповерхову оптику та розширені грати радіатора зі спортивним іміджем. Також на авто встановлені оригінальні колеса діаметром 22 дюйми. В салоні встановлено два ряди сидінь.

За попередніми даними, на машині встановлять бензиновий турбомотор на 2,0 л потужністю 272 к.с. з дев'ятиступінчастим "автоматом". Привід може бути переднім, чи повним.

Дебют серійного кросовера Infiniti QX65 має відбутися за кілька місяців, а на конвеєр він стане до початку наступного року. Тоді й з'являться усі подробиці.

Криза Nissan

Раніше повідомлялось, що Nissan скоротить приблизно кожного сьомого працівника, і це при тому, що в листопаді минулого року вже позбулися дев'яти тисяч людей через погіршення фінансових результатів.

Новий менеджмент Nissan вважає, що автовиробнику вдасться залишитись на плаву навіть без партнерства з прямими конкурентами. Однак для цього потрібно негайно скоротити витрати та припинити витрачати ресурси марно.

Nissan навіть готовий продати історичну штаб-квартиру у Японії через борги. Компанія розглядає можливість позбавлення активу в рамках реструктуризації.

Автомобільний ринок