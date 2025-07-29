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Hyundai представил бюджетный кроссовер с яркой внешностью: вот как он выглядит

Фото: Hyundai представил бюджетный кроссовер с яркой внешностью (media.hyundai.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai показала доступный кроссовер Stargazer Cartenz. Автомобиль получил массивную переднюю часть, а новые бамперы выглядят намного агрессивнее прежних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

С обновлением длина авто выросла с 4460 мм до 4575 мм. При этом колесная база осталась прежней (2780 мм), что намекает на неизменную платформу, которую также используют кроссоверы Kia Carens и Hyundai Alcazar для индийского рынка.

Для компактвэна Stargazer Cartenz X заявлен большой клиренс в 205 мм. В зависимости от комплектации колеса могут иметь диаметр 16 или 17 дюймов.

Что в салоне

В салоне появилась новая передняя панель с другим блоком экранов для приборов и медиасистемы. На центральную консоль добавлено больше физических кнопок и ручек. Отныне богатые версии Cartenz X имеют подрулевой селектор трансмиссии, что высвобождает больше места на центральном тоннеле.

Однако простые модификации имеют классический рычаг на центральном тоннеле. Stargazer остался семиместным, но за доплату предложена шестиместная конфигурация с раздельными креслами на втором ряду.

Также в списке опций значатся электропривод и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка, аудиосистема Bose и адаптивный круиз-контроль.

Технические подробности

Автомобиль приводится в движение атмосферным двигателем на 1,5 литра (115 л.с., 144 Нм), который может работать в паре с шестиступенчатой "механикой", или вариатором. Привод только на переднюю ось. Производство обновленных машин в Индонезии уже началось, известны цены: от 16 500 долларов.

 

Напомним, ранее компания Hyundai официально представила флагманский кроссовер Palisade с высокой крышей. Необычная версия получила приставку Highroof в названии.

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