Hyundai представив бюджетний кросовер з яскравою зовнішністю: ось як він виглядає

З оновленням довжина авто зросла з 4460 мм до 4575 мм. При цьому колісна база залишилася колишньою (2780 мм), що натякає на незмінну платформу, яку також використовують кросовери Kia Carens і Hyundai Alcazar для індійського ринку.

Для компактвена Stargazer Cartenz X заявлений великий кліренс у 205 мм. Залежно від комплектації колеса можуть мати діаметр 16 або 17 дюймів.

Що в салоні

У салоні з'явилася нова передня панель з іншим блоком екранів для приладів та медіасистеми. На центральну консоль додано більше фізичних кнопок та ручок. Відтепер багаті версії Cartenz X мають підрульовий селектор трансмісії, що вивільняє більше місця на центральному тунелі.

Однак простіші модифікації мають класичний важіль на центральному тунелі. Stargazer залишився семимісним, але за доплату запропоновано шестимісну конфігурацію з роздільними кріслами на другому ряду.

Також у списку опцій значаться електропривод та вентиляція передніх сидінь, бездротова зарядка, аудіосистема Bose та адаптивний круїз-контроль.

Технічні подробиці

Автомобіль приводиться у рух атмосферним двигуном на 1,5 літра (115 к.с., 144 Нм), що може працювати в парі з шестиступінчастою "механікою", або варіатором. Привід лише на передню вісь. Виробництво оновлених машин в Індонезії вже почалося, відомі ціни: від 16 500 доларів.