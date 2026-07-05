Хотите "красивый" номер на авто? В МВД объяснили, как выбрать цифры онлайн

Владельцы автомобилей могут выбрать новый номерной знак с желаемым сочетанием цифр при оформлении услуги "Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства" в Кабинете водителя.

Услуга доступна не только для тех, кто хочет изменить номерные знаки. Ею также можно воспользоваться при потере или повреждении свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в других случаях, когда закон предусматривает выдачу нового техпаспорта.

Как выбрать "красивый" номер онлайн

Сначала необходимо авторизироваться в Кабинете водителя с помощью ID.GOV.UA или Действие. Подписи. Далее следует выбрать услугу "Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства".

При оформлении заявки нужно выбрать опцию замены номерного знака. После этого система покажет доступные комбинации цифр, среди которых можно выбрать подходящую и завершить подачу заявки.

В МВД отмечают, что список номеров обновляется в режиме реального времени. То есть водитель может сразу увидеть, свободна ли желаемая комбинация.

Сколько стоит номер с желаемыми цифрами

Стоимость зависит от сочетания цифр и категории транспортного средства. Цена платных номерных знаков может составлять от 4800 до 96000 гривен.

Кроме стоимости выбранной комбинации нужно отдельно оплатить административную услугу, бланк нового свидетельства о регистрации и изготовление номерных знаков как металлической спецпродукции.

Точную цену и доступность конкретной комбинации можно проверить непосредственно в Кабинете водителя при оформлении услуги.