Хотите "красивый" номер на авто? В МВД объяснили, как выбрать цифры онлайн

Водители могут выбрать новый номерной знак с желаемой комбинацией цифр во время онлайн-обмена техпаспорта. Проверить доступные варианты можно сразу в системе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Владельцы автомобилей могут выбрать новый номерной знак с желаемым сочетанием цифр при оформлении услуги "Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства" в Кабинете водителя.
Услуга доступна не только для тех, кто хочет изменить номерные знаки. Ею также можно воспользоваться при потере или повреждении свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в других случаях, когда закон предусматривает выдачу нового техпаспорта.
Сначала необходимо авторизироваться в Кабинете водителя с помощью ID.GOV.UA или Действие. Подписи. Далее следует выбрать услугу "Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства".
При оформлении заявки нужно выбрать опцию замены номерного знака. После этого система покажет доступные комбинации цифр, среди которых можно выбрать подходящую и завершить подачу заявки.
В МВД отмечают, что список номеров обновляется в режиме реального времени. То есть водитель может сразу увидеть, свободна ли желаемая комбинация.
Стоимость зависит от сочетания цифр и категории транспортного средства. Цена платных номерных знаков может составлять от 4800 до 96000 гривен.
Кроме стоимости выбранной комбинации нужно отдельно оплатить административную услугу, бланк нового свидетельства о регистрации и изготовление номерных знаков как металлической спецпродукции.
Точную цену и доступность конкретной комбинации можно проверить непосредственно в Кабинете водителя при оформлении услуги.
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