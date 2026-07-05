Хочете "красивий" номер на авто? У МВС пояснили, як вибрати цифри онлайн

Власники автомобілів можуть обрати новий номерний знак із бажаною комбінацією цифр під час оформлення послуги "Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу" в Кабінеті водія.

Послуга доступна не лише тим, хто хоче змінити номерні знаки. Нею також можна скористатися у разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також в інших випадках, коли закон передбачає видачу нового техпаспорта.

Як обрати "красивий" номер онлайн

Спочатку необхідно авторизуватися в Кабінеті водія за допомогою ID.GOV.UA або Дія.Підпису. Далі слід обрати послугу "Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу".

Під час оформлення заявки потрібно вибрати опцію заміни номерного знака. Після цього система покаже доступні комбінації цифр, серед яких можна обрати потрібну та завершити подання заявки.

У МВС зазначають, що перелік номерів оновлюється в режимі реального часу. Тобто водій може одразу побачити, чи вільна бажана комбінація.

Скільки коштує номер із бажаними цифрами

Вартість залежить від комбінації цифр та категорії транспортного засобу. Ціна платних номерних знаків може становити від 4 800 до 96 000 гривень.

Окрім вартості обраної комбінації, потрібно окремо оплатити адміністративну послугу, бланк нового свідоцтва про реєстрацію та виготовлення номерних знаків як металевої спецпродукції.

Точну ціну та доступність конкретної комбінації можна перевірити безпосередньо в Кабінеті водія під час оформлення послуги.

