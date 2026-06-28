Главная проблема авторынка Украины: как работает индустрия скрученных пробегов в 2026 году

Бывалые автомобилисты, сменившие под собой десяток авто, говорят вещи, в которые не хочется верить: мол, ни у одной машины на авторынке нет правдивых показаний пробега. Если это правда, то как тогда выбирать подержанный автомобиль?
О том, почему невозможно найти машину с правдивыми показаниями одометра и как определить настоящий пробег, читайте в материале РБК-Украина .
Это в самом деле удивительно: почему-то большинство машин на вторичном рынке имеют пробег в районе 180 - 220 тысяч километров. Даже если ничего не знать о социологии автомобильного мира и о ресурсе современных машин, такое единодушие удивляет.
Тем более удивительно, что при сравнении машин с таким пробегом на украинских и европейских авторынках получается, что в Европе эти машины… дороже! Как такое может быть, если именно из Европы эти автомобили в Украину для перепродажи и пригнаны?
Дополним, что на вторичном рынке развитых стран авто с небольшим пробегом не так много. Прагматические европейцы редко продают такие молодые машины с большим остатком ресурса, они привыкли в полной мере "отбивать" свои деньги, заплаченные в автосалоне.
За нашей западной границей первый владелец успевает намотать к продаже более 300 - 400 тыс. км. Где же берутся в таком количестве легковушки с двухсоттысячным пробегом? Да еще такие дешевые?
Ответ прост: made in Ukraine. Вернее, здесь их "создают" из других, более изношенных экземпляров.
Есть два ключевых фактора, определяющих реальное состояние подержанной машины - с них покупатель начинает оценку и решает, есть ли смысл изучать данный экземпляр глубже. Это возраст и пробег машины.
Возраст важен для состояния кузова (не сильно ли поразила его коррозия) и для деградации тяговой батареи (когда покупается гибрид или электромобиль). С этим показателем проще - дата выпуска фиксируется несколькими способами и "сматывать" ее продавцы пока не научились.
Пробег в свою очередь отражает состояние агрегатов и систем, в том числе самых дорогих в ремонте - мотора, трансмиссии, подвески колес, систем управления. Все эти механизмы рассчитаны производителем на определенный ресурс в километрах.
В зависимости от размерного класса и статусности конкретной модели заводской ресурс составляет порядка 200 - 500 тысяч километров. После чего упомянутые компоненты просятся на капитальный ремонт - дорогой и хлопотный, а иногда даже не предусмотренный.
И каждый не первый владелец жаждет, чтобы это произошло не при нем - то есть не в период его владения машиной. Соответственно, люди, продающие подержанную машину, не часто могут устоять от соблазна подогнать ее пробег под ожидания покупателей.
Примечательно, что на фоне технических соображений в автомобильном сообществе относительно пробега царит так называемый психологический порог. В Украине для машин 5-7-летнего возраста он держится на уровне 200 тысяч километров – хотя, честно сказать, почти безосновательно.
Казалось бы, корректировать показания одометра – нечестно, не мошенничество ли, когда покупатель получает фактически не тот товар, который ему показывают? Но прямого нарушения закона здесь нет.
Адвокат Евгений Булименко объясняет:
"Здесь мошенничества нет. Строго говоря, все технические характеристики и техническое состояние автомобиля должны быть зафиксированы в договоре между продавцом и покупателем. И это уже вопрос к покупателю, как он будет удостовериваться в правдивости показаний пробега автомобиля.
Теоретически, конечно, можно попытаться обжаловать такую сделку на основании ст. ст. 229, 230 Гражданского кодекса (правовые последствия совершения сделки под влиянием обмана).
Вопрос только о том, какие доказательства покупатель предоставит суду в обоснование позиции, что сделка была заключена под влиянием обмана и продавец умышленно скрыл недостатки автомобиля".
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В техническом плане смотать километраж на приборной панели не проблема – такая услуга стоит порядка 200 – 300 евро, а можно приобрести собственный прибор типа Mileage Master, который подключается к OBD-разъему машины.
А вот сделать это незаметно для покупателя труднее. Важный нюанс в том, что у большинства моделей кроме прибора-одометра, пробег фиксируется в нескольких других блоках - в модуле памяти, счетчике моточасов двигателя, ЭБУ коробки-автомата, климат-контроля и т.д.
В этих ячейках памяти пробег может быть привязан к определенным событиям, в частности, плановому ТО или случайным сбоям. Вычистить все подобные упоминания километража тоже можно, но это требует квалификации и времени, то есть - дополнительных денег от заказчика.
Тем не менее, технические нюансы – не единственное, что усложняет хитрецам сматывание пробега. Они принимают меры, чтобы потенциальный покупатель не мог отследить манипуляции с километражем.
Зная их уловки, можно обнаружить обман (хотя об этом мы поговорим отдельно):
Во многих случаях вполне реально выяснить историю интересующей вас машины, хотя часто это потребует обращения к специалистам того или иного профиля:
Отметим, что отсутствие нестыковок в показаниях одометра в прошлом и сегодня еще не означает, что с пробегом все хорошо. Всегда есть вероятность, что факт сматывания просто хорошо скрыт.
Поэтому важно проверять фактическое состояние автомобиля - износ агрегатов, адекватность работы систем, геометрию ходовой и кузова.
Изменится ли ситуация в будущем или большинство машин на вторичном рынке так и будут фигурировать с ложными цифрами на счетчике? Похоже, в обозримом будущем все останется как есть.
Сами предприниматели, которые перепродают подержанные автомобили - как пригнанные из-за границы, так и с сугубо украинской историей, - признаются в частных разговорах, что они попали на крючок смотанного одометра.
Если кто-то из них решится выставить на продажу хорошее авто, но с честным пробегом под 400 тыс. км, кто купит его, если рядом десятки и сотни таких же машин с цифрами 180 – 210 тыс. км на панели приборов?
Между тем, еще в 2020 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4039 от 02.09.2020 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Закон Украины "О дорожном движении" по предотвращению мошенничества с показателями одометров транспортных средств".
Документ предусматривал запись пробега автомобиля в базу данных Сервисных центров МВД при перерегистрации, смене владельца и других обращениях. Также предлагалось ввести административную ответственность за преднамеренное изменение показателей одометра.
Так что покупатель, обратившись с запросом в орган МВД, мог бы узнать предыдущие записи о пробеге.
На сегодня законопроект № 4039 после получения выводов нескольких комитетов завис в статусе "Прорабатывается в комитете". Причем профильный Комитет по транспорту рекомендовал принять его за основу, но дальше дело не пошло.
Словом, украинский вторичный авторынок будет и дальше играть в свою странную игру. Продавцы будут делать вид, что продают свежие, почти новые автомобили, а потребители будут радоваться изношенным, но красивым с виду машинам за весомую сумму в валюте.
Которая, между прочим, не была бы принципиально меньше и в случае честного счетчика километров – конкуренция же среди перекупщиков держит их маржу на вполне скромном уровне.
Единственное, чем может помочь себе покупатель б/у машины (а таких в Украине ежегодно более 1 млн.) - выбирать авто сугубо по ее техническому состоянию, не обращая внимания на одометр и рассказы продавца.
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