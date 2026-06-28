Головна проблема авторинку України: як працює індустрія скручених пробігів у 2026 році

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Пробіг - головний параметр вживаного авто. Тому його намагаються зменшити усіма правдами і неправдами

вживаного авто. Тому його намагаються зменшити усіма правдами і неправдами Як вони це роблять - технології шахраїв не становлять секрету

- технології шахраїв не становлять секрету В Європі б/в машини дорожче - фінансовий парадокс пояснюється просто

- фінансовий парадокс пояснюється просто Замкнене коло - чому перекупники змушені замовляти маніпуляції з одометром

Фото: дивним чином більшість машин на авториннку має пробіг 180 - 220 тис. км (Ігор Широкун, РБК Україна)

Змотаний пробіг: звідки підозри?

Воно і справді дивно: чомусь більшість машин на вторинному ринку мають пробіг в районі 180 - 220 тисяч кілометрів. Навіть якщо нічого не знати про соціологію автомобільного світу і про ресурс сучасних машин, така одностайність дивує.

Тим більше дивно, що при порівнянні машин з таким пробігом на українських і на європейських авторинках виходить, що в Європі ці машини… дорожче! Як таке може бути, якщо саме з Європи ці авто до України і пригнали для перепродажу?

Додамо, що на вторинному ринку розвинених країн автівок з невеликим пробігом не так багато. Прагматичні європейці нечасто продають такі молоді машини з великим залишком ресурсу, вони звикли повною мірою відбивати свої гроші, заплачені в автосалоні.

За нашим західним кордоном перший власник встигає намотати до продажу понад 300 - 400 тис. км. То де ж беруться у такій кількості легковики з двохсоттисячним пробігом? Та ще й такі дешеві?

Відповідь проста: made in Ukraine. Точніше, тут їх "створюють" з інших, більш зношених екземплярів.

Для чого змотувати пробіг

Є два ключові чинники, що визначають реальний стан вживаної машини - з них покупець починає оцінку і вирішує, чи є сенс вивчати даний екземпляр глибше. Це вік і пробіг машини.

Вік важливий для стану кузова (чи не сильно вразила його корозія) і для деградації тягової батареї (коли купується гібрид чи електромобіль). З цим показником простіше - дата випуску фіксується у кілька способів і "змотувати" її продавці поки що не навчились.

Пробіг у свою чергу відображає стан агрегатів і систем, у тому числі найдорожчих в ремонті - мотора, трансмісії, підвіски коліс, систем керування. Всі ці механізми розраховані виробником на певний ресурс у кілометрах.

Залежно від розмірного класу і статусності конкретної моделі заводський ресурс становить порядку 200 - 500 тисяч кілометрів. Після чого згадані частини авто запросяться на капітальний ремонт - дорогий і клопітний, а іноді навіть не передбачений.

І кожен не перший власник жадає, щоб це сталося не при ньому - тобто не в період його володіння машиною. Відповідно, люди, які продають вживану машин, не часто можуть встояти від спокуси підігнати її пробіг під очікування покупців.

Показово, що на фоні технічних міркувань в автомобільному товаристві щодо пробігу панує так званий психологічний поріг. В Україні для машин 5-7-річного віку він тримається на рівні 200 тисяч кілометрів - хоча, чесно сказати, майже безпідставно.

Що каже закон

Здавалось би, корегувати показання одометра - нечесно, чи не шахрайство, коли покупець отримує фактично не той товар, який йому показують? Але прямого порушення закону тут немає.

Адвокат Євген Буліменко пояснює:

"Тут шахрайства немає. Строго кажучи, усі технічні характеристики та технічний стан автомобіля мають бути зафіксовані у договорі між продавцем і покупцем. І це вже питання до покупця, як він засвідчуватиметься в правдивості показань пробігу автомобіля.

Теоретично, звісно, можна спробувати оскаржити таку угоду виходячи з ст. ст. 229, 230 Цивільного кодексу (правові наслідки вчинення правочину під впливом обману).

Питання лише у тому, які докази покупець надасть суду в обгрунтування позиції, що угода була укладена під впливом обману та продавець навмисне приховав недоліки автомобіля".

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Спідометр змотали: як вони це роблять

В технічному плані змотати кілометраж на панелі приладів не проблема - така послуга коштує порядку 200 - 300 євро, а можна придбати власний прилад типу Mileage Master, який підключається до OBD-роз'єму машини.

А ось зробити це непомітно для покупця важче. Важливий нюанс у тому, що в більшості моделей крім прилада-одометра, пробіг фіксується в кількох інших блоках - в модулі пам'яті, лічильнику мотогодин двигуна, ЕБУ коробки-автомата, клімат-контролю тощо.

У цих блоках пам’яті пробіг може бути прив’язаний до певних подій, зокрема, планового ТО чи до випадкових збоїв. Вичистити всі подібні згадування кілометражу теж можна, але це потребує кваліфікації і часу, тобто - додаткових грошей від замовника.

Проте, технічні нюанси - не єдине, що ускладнює хитрунам змотування пробігу. Вони вживають заходи, щоб потенційний покупець не міг відстежити маніпуляції з кілометражем.

Знаючи їхні викрутаси, можна виявити обман (хоча про це ми поговоримо окремо):

Перекупники-імпортери обирають в Європі для перепродажу в першу чергу екземпляри з великим пробігом, але з гарним зовнішнім виглядом. Таких машин в розвинених країнах чимало - лізингові авто з корпоративних парків, друга машина молодої родини тощо. На них скоро чекає ремонт, тому коштують такі авто в Європі недорого;

Для перепродажу купують моделі дорогих брендів - через якісні, витривалі матеріали оздоблення вони залишаються привабливими навіть після великого пробігу. Замаскувати великий пробіг у таких машин простіше;

В першу чергу вживані машини закуповуються в багатих країнах, де умови експлуатації близькі до ідеальних, відтак зовнішні прояви зносу і після 300 – 400 тисяч кілометрів у них бувають мінімальними;

Перекупник знаходить у відкритих реєстрах (про це нижче)останній зафіксований пробіг придбаної машини і змотує лічильник, для правдоподібності залишивши на 5 - 10 тис. км більше. Часто на панелі залишаються цифри, на 100 - 200 тисяч кілометрів менше реальних;

Продавець після змотування 100 - 200 тис. км відвідує офіційну дилерську СТО і замовляє там серйозний ремонт. І якщо майстер-примальник не перевірить історію машини, ділок отримує два аргументи перед покупцем: документально підтверджений недавній ремонт із заміною запчастин та зафіксований в "офіціалів" невеликий пробіг.

Фото: вторинний авторинок в Україні намагаються зробити більш цивілізованим, але... (unsplash.com)

Де знайти реальний пробіг машини

В багатьох випадках цілком реально з'ясувати історію цікавої вам машини, хоча часто це потребуватиме звернення до фахівців того чи іншого профілю:

Звернутись до експертів-електронників, які надають послугу з виявлення реального пробігу. Не всі продавці погоджуються на повне сканування машини, деякі погоджуються, але просто в процесі перевірки намагаються "перекупити" експерта. Спосіб не працює у бюджетних моделях, які зберігають пробіг тільки в блоці панелі приладів;

Пошукати дане авто (знаючи VIN-код) в базах офіційних дилерських СТО, де записується пробіг авто при кожному зверненні;

Звернутись до баз страхових компаній, які фіксують пробіг при настанні страхових випадків;

Зазирнути в бази прикордонних служб європейських країн, які фіксують показання одометра при перетині кордону на в’їзд;

Спробувати отримати інформацію з реєстрів транспортних засобів країни, де автомобіль раніше перебував на реєстрації;

Пошукати цю машину в архівах деяких сайтів оголошень (зокрема, в Україні це Auto.Ria), які зберігають заявлений пробіг автомобіля при продажу його через сайт. Також зазначений сайт сам перевіряє машину по 15-ти базам.

Зазначимо, що відсутність нестиковок у показаннях одометра в минулому і сьогодні ще не означає, що з пробігом все гаразд. Завжди є ймовірність, що факт змотування просто добре прихований.

Тому важливо перевіряти фактичний стан автомобіля - зношення агрегатів, адекватність роботи систем, геометрію ходової і кузова.

Що буде завтра

Чи зміниться ситуація у майбутньому, чи більшість машин на вторинному ринку так і будуть фігурувати з неправдивими цифрами на лічильнику? Схоже, у найближчому майбутньому все залишиться як є.

Самі підприємці, які перепродують вживані авто - як пригнані з-за кордону, так і суто з українською історією, - зізнаються у приватних розмовах, що вони потрапили на гачок змотаного одометра.

Якщо хтось з них наважиться виставити на продаж гарне авто, але з чесним пробігом під 400 тис. км, хто купить його, якщо поряд десятки і сотні таких же машин з цифрами 180 - 210 тис. км на панелі приладів?

Між тим, ще у 2020 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 4039 від 02.09.2020 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух" щодо запобігання шахрайству з показниками одометрів транспортних засобів".

Документ передбачав запис пробігу автомобіля до бази даних Сервісних центрів МВС при перереєстрації, зміні власника та інших зверненнях. Також пропонувалось запровадити адміністративну відповідальність за умисну зміну показників одометра.

Так що покупець, звернувшись із запитом до органу МВС, міг би дізнатися попередні записи про пробіг.

Станом на сьогодні законопроект № 4039 після отримання висновків кількох комітетів завис у статусі "Опрацьовується в комітеті". Причому профільний Комітет з питань транспорту рекомендував прийняти його за основу, але далі справа не пішла.

На завершення

Одне слово, український вторинний авторинок буде і далі грати у свою дивну гру. Продавці робитимуть вигляд, що продають свіжі, майже нові автівки, а споживачі - радітимуть зношеним, але гарним на вигляд машинам за вагому суму у валюті.

Яка, між іншим, не була б принципово меншою і у випадку чесного лічильника кілометрів – адже конкуренція серед перекупників тримає їхню маржу на цілком скромному рівні.

Єдине, чим може зарадити собі покупець б/в машини (а таких в Україні щороку понад 1 млн.) - обирати авто суто за її технічним станом, не звертаючи увагу на одометр і розповіді продавця.