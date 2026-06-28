Головна проблема авторинку України: як працює індустрія скручених пробігів у 2026 році

Бувалі автомобілісти, що змінили під собою десяток авто, говорять речі, в які не хочеться вірити: мовляв, жодна машина на авторинку не має правдивих показань пробігу. Якщо це правда, то як тоді обирати вживане авто?
Про те, чому нереально важко знайти машину з правдивими показаннями одометра і як визначити справжній пробіг, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Воно і справді дивно: чомусь більшість машин на вторинному ринку мають пробіг в районі 180 - 220 тисяч кілометрів. Навіть якщо нічого не знати про соціологію автомобільного світу і про ресурс сучасних машин, така одностайність дивує.
Тим більше дивно, що при порівнянні машин з таким пробігом на українських і на європейських авторинках виходить, що в Європі ці машини… дорожче! Як таке може бути, якщо саме з Європи ці авто до України і пригнали для перепродажу?
Додамо, що на вторинному ринку розвинених країн автівок з невеликим пробігом не так багато. Прагматичні європейці нечасто продають такі молоді машини з великим залишком ресурсу, вони звикли повною мірою відбивати свої гроші, заплачені в автосалоні.
За нашим західним кордоном перший власник встигає намотати до продажу понад 300 - 400 тис. км. То де ж беруться у такій кількості легковики з двохсоттисячним пробігом? Та ще й такі дешеві?
Відповідь проста: made in Ukraine. Точніше, тут їх "створюють" з інших, більш зношених екземплярів.
Є два ключові чинники, що визначають реальний стан вживаної машини - з них покупець починає оцінку і вирішує, чи є сенс вивчати даний екземпляр глибше. Це вік і пробіг машини.
Вік важливий для стану кузова (чи не сильно вразила його корозія) і для деградації тягової батареї (коли купується гібрид чи електромобіль). З цим показником простіше - дата випуску фіксується у кілька способів і "змотувати" її продавці поки що не навчились.
Пробіг у свою чергу відображає стан агрегатів і систем, у тому числі найдорожчих в ремонті - мотора, трансмісії, підвіски коліс, систем керування. Всі ці механізми розраховані виробником на певний ресурс у кілометрах.
Залежно від розмірного класу і статусності конкретної моделі заводський ресурс становить порядку 200 - 500 тисяч кілометрів. Після чого згадані частини авто запросяться на капітальний ремонт - дорогий і клопітний, а іноді навіть не передбачений.
І кожен не перший власник жадає, щоб це сталося не при ньому - тобто не в період його володіння машиною. Відповідно, люди, які продають вживану машин, не часто можуть встояти від спокуси підігнати її пробіг під очікування покупців.
Показово, що на фоні технічних міркувань в автомобільному товаристві щодо пробігу панує так званий психологічний поріг. В Україні для машин 5-7-річного віку він тримається на рівні 200 тисяч кілометрів - хоча, чесно сказати, майже безпідставно.
Здавалось би, корегувати показання одометра - нечесно, чи не шахрайство, коли покупець отримує фактично не той товар, який йому показують? Але прямого порушення закону тут немає.
Адвокат Євген Буліменко пояснює:
"Тут шахрайства немає. Строго кажучи, усі технічні характеристики та технічний стан автомобіля мають бути зафіксовані у договорі між продавцем і покупцем. І це вже питання до покупця, як він засвідчуватиметься в правдивості показань пробігу автомобіля.
Теоретично, звісно, можна спробувати оскаржити таку угоду виходячи з ст. ст. 229, 230 Цивільного кодексу (правові наслідки вчинення правочину під впливом обману).
Питання лише у тому, які докази покупець надасть суду в обгрунтування позиції, що угода була укладена під впливом обману та продавець навмисне приховав недоліки автомобіля".
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В технічному плані змотати кілометраж на панелі приладів не проблема - така послуга коштує порядку 200 - 300 євро, а можна придбати власний прилад типу Mileage Master, який підключається до OBD-роз'єму машини.
А ось зробити це непомітно для покупця важче. Важливий нюанс у тому, що в більшості моделей крім прилада-одометра, пробіг фіксується в кількох інших блоках - в модулі пам'яті, лічильнику мотогодин двигуна, ЕБУ коробки-автомата, клімат-контролю тощо.
У цих блоках пам’яті пробіг може бути прив’язаний до певних подій, зокрема, планового ТО чи до випадкових збоїв. Вичистити всі подібні згадування кілометражу теж можна, але це потребує кваліфікації і часу, тобто - додаткових грошей від замовника.
Проте, технічні нюанси - не єдине, що ускладнює хитрунам змотування пробігу. Вони вживають заходи, щоб потенційний покупець не міг відстежити маніпуляції з кілометражем.
Знаючи їхні викрутаси, можна виявити обман (хоча про це ми поговоримо окремо):
В багатьох випадках цілком реально з'ясувати історію цікавої вам машини, хоча часто це потребуватиме звернення до фахівців того чи іншого профілю:
Зазначимо, що відсутність нестиковок у показаннях одометра в минулому і сьогодні ще не означає, що з пробігом все гаразд. Завжди є ймовірність, що факт змотування просто добре прихований.
Тому важливо перевіряти фактичний стан автомобіля - зношення агрегатів, адекватність роботи систем, геометрію ходової і кузова.
Чи зміниться ситуація у майбутньому, чи більшість машин на вторинному ринку так і будуть фігурувати з неправдивими цифрами на лічильнику? Схоже, у найближчому майбутньому все залишиться як є.
Самі підприємці, які перепродують вживані авто - як пригнані з-за кордону, так і суто з українською історією, - зізнаються у приватних розмовах, що вони потрапили на гачок змотаного одометра.
Якщо хтось з них наважиться виставити на продаж гарне авто, але з чесним пробігом під 400 тис. км, хто купить його, якщо поряд десятки і сотні таких же машин з цифрами 180 - 210 тис. км на панелі приладів?
Між тим, ще у 2020 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 4039 від 02.09.2020 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух" щодо запобігання шахрайству з показниками одометрів транспортних засобів".
Документ передбачав запис пробігу автомобіля до бази даних Сервісних центрів МВС при перереєстрації, зміні власника та інших зверненнях. Також пропонувалось запровадити адміністративну відповідальність за умисну зміну показників одометра.
Так що покупець, звернувшись із запитом до органу МВС, міг би дізнатися попередні записи про пробіг.
Станом на сьогодні законопроект № 4039 після отримання висновків кількох комітетів завис у статусі "Опрацьовується в комітеті". Причому профільний Комітет з питань транспорту рекомендував прийняти його за основу, але далі справа не пішла.
Одне слово, український вторинний авторинок буде і далі грати у свою дивну гру. Продавці робитимуть вигляд, що продають свіжі, майже нові автівки, а споживачі - радітимуть зношеним, але гарним на вигляд машинам за вагому суму у валюті.
Яка, між іншим, не була б принципово меншою і у випадку чесного лічильника кілометрів – адже конкуренція серед перекупників тримає їхню маржу на цілком скромному рівні.
Єдине, чим може зарадити собі покупець б/в машини (а таких в Україні щороку понад 1 млн.) - обирати авто суто за її технічним станом, не звертаючи увагу на одометр і розповіді продавця.
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