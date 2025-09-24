Гибридные автомобили CHERY в Украине: новые модели с инновационной системой Super Hybrid

Официальный дистрибьютор автомобилей CHERY в Украине, компания ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТОВ" уже этой осенью представит на украинский рынок сразу четыре новых гибридных автомобиля – CHERY TIGGO 4 HEV, CHERY TIGGO 7 PRO PHEV, CHERY TIGGO 8 PRO PHEV и CHERY.

Новинки сочетают современные технологии, высокую мощность и эффективность, подтверждая курс бренда CHERY на инновации и экологичность.

Chery Super Hybrid – новый уровень технологий

В сердце новых моделей CHERY лежит инновационная система Chery Super Hybrid (Чери Супер Гибрид).

Она сочетает бензиновый двигатель, трансмиссию DHT и электродвигатель, обеспечивая:

высокую мощность при минимальном расходе топлива;

плавность движения и динамику в любых условиях;

соответствие современным экологическим стандартам.

Гибридные автомобили CHERY, которые ожидаются:

CHERY TIGGO 4 HEV

Фото: авто CHERY TIGGO 4 HEV (пресс-служба)

​CHERY TIGGO 7 PRO PHEV

Фото: авто CHERY TIGGO 7 PRO PHEV (пресс-служба)

CHERY TIGGO 8 PRO PHEV

Фото: авто CHERY TIGGO 8 PRO PHEV (пресс-служба)

CHERY TIGGO 9 PHE

Фото: авто CHERY TIGGO 9 PHE (пресс-служба)

Выход гибридных автомобилей CHERY демонстрирует стремление бренда предложить клиентам современные и экологичные решения, сочетающие мощность, стиль и экономичность, при этом делая осознанный выбор в пользу экологии.

Новинки ожидаются в официальной дилерской сети CHERY в Украине уже этой осенью – октябрь-ноябрь.

О старте продаж, деталях технических характеристик, комплектации и ценах будет сообщено дополнительно, следите за новостями на сайте компании.