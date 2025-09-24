Гібридні автомобілі CHERY в Україні: нові моделі з інноваційною системою Super Hybrid

Офіційний дистриб’ютор CHERY в Україні цієї осені представить чотири нові гібридні моделі, що поєднують потужність, ефективність та сучасні технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз дистриб'ютора.
Офіційний дистриб’ютор автомобілів CHERY в Україні, компанія ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" вже цієї осені представить на український ринок одразу чотири нові гібридні автомобілі – CHERY TIGGO 4 HEV, CHERY TIGGO 7 PRO PHEV, CHERY TIGGO 8 PRO PHEV та CHERY TIGGO 9 PHEV.
Новинки поєднують сучасні технології, високу потужність та ефективність, підтверджуючи курс бренду CHERY на інновації та екологічність.
У серці нових моделей CHERY лежить інноваційна система Chery Super Hybrid (Чері Супер Гібрид).
Вона поєднує бензиновий двигун, трансмісію DHT та електродвигун, забезпечуючи:
Гібридні автомобілі CHERY, що очікуються:
Вихід гібридних автомобілей CHERY демонструє прагнення бренду запропонувати клієнтам сучасні та екологічні рішення, які поєднують потужність, стиль та економічність, при цьому роблячи свідомий вибір на користь екології.
Новинки очікуються в офіційній дилерській мережі CHERY в Україні вже цієї осені – жовтень-листопад.
Про старт продажів, деталі технічних характеристик, комплектації та ціни буде повідомлено додатково, слідкуйте за новинами на сайті компанії.
Зовнішній вигляд наведено у зображеннях для ілюстрації та може відрізнятися від вигляду автомобілів які будуть наявні в офіційних дилерів CHERY в Україні. ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" та офіційні дилери CHERY в Україні залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації, оснащення та технічні характеристики автомобілів.