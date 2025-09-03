Флагманский седан Nissan Teana показали на официальных фото

Новая Teana получила свежее оформление передней части и кормы. Также на авто появились новые бамперы, решетка радиатора и фары в сочетании с диагональными сегментами ходовых огней. Вместо раздельных фонарей на корме теперь монофонарь с большой надписью.

Что нового в авто

Также для заказа будет впервые доступна двухцветная окраска кузова. В зависимости от комплектации седан можно оснастить колесами диаметром 17 или 19 дюймов.

Из-за новых бамперов седан вырос в длину на 14 мм (до 4920 мм). Остальные габариты не изменились: ширина - 1850 мм, высота - 1447 мм, колесная база - 2825 мм.

Что под капотом

Под капотом сохранится турбомотор 2.0T VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (243 л.с.). Вероятно, останется и базовый двухлитровый "атмосферник" на 156 л.с., но о нем пока нет информации. Другие подробности должны появиться в ближайшее время. Объявлено, что седаны Nissan Teana поступят к дилерам в четвертом квартале этого года.