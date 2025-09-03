ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Флагманський седан Nissan Teana показали на офіційних фото

Середа 03 вересня 2025 15:29
UA EN RU
Флагманський седан Nissan Teana показали на офіційних фото Фото: Nissan Teana показали на офіційних фото (nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник опублікував офіційні зображення нового флагманського седана Nissan Teana. Ця назва вийшла з обігу в 2019 році, після того, як компанія Nissan вирішила випускати нове покоління середньорозмірного седана під глобальним ім'ям Altima.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Нова Teana отримала свіже оформлення передньої частини та корми. Також на авто з'явилися нові бампери, грати радіатора та фари у поєднанні з діагональними сегментами ходових вогнів. Замість роздільних ліхтарів на кормі тепер моноліхтар з великим написом.

Флагманський седан Nissan Teana показали на офіційних фото

Що нового в авто

Також для замовлення буде вперше доступне двокольорове забарвлення кузова. Залежно від комплектації седан можна оснастити колесами діаметром 17 або 19 дюймів.

Через нові бампери седан виріс у довжину на 14 мм (до 4920 мм). Інші габарити не змінилися: ширина – 1850 мм, висота – 1447 мм, колісна база – 2825 мм.

Флагманський седан Nissan Teana показали на офіційних фото

Що під капотом

Під капотом збережеться турбомотор 2.0T VC-Turbo зі змінним ступенем стиснення (243 к.с.). Ймовірно, залишиться і базовий дволітровий "атмосферник" на 156 к.с., але про нього поки немає інформації. Інші подробиці мають з'явитися найближчим часом. Оголошено, що седани Nissan Teana надійдуть до дилерів у четвертому кварталі цього року.

Флагманський седан Nissan Teana показали на офіційних фото

Раніше повідомлялось, що на заводі Nissan у Точизі з конвеєра зійшов останній екземпляр суперкара Nissan GT-R. Купе темно-фіолетового кольору у виконанні Premium Edition T-Spec вирушило не до заводського музею, а до свого покупця в Японії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Nissan Автомобільний ринок
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці