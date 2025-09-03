Флагманський седан Nissan Teana показали на офіційних фото

Японський автовиробник опублікував офіційні зображення нового флагманського седана Nissan Teana. Ця назва вийшла з обігу в 2019 році, після того, як компанія Nissan вирішила випускати нове покоління середньорозмірного седана під глобальним ім'ям Altima.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Нова Teana отримала свіже оформлення передньої частини та корми. Також на авто з'явилися нові бампери, грати радіатора та фари у поєднанні з діагональними сегментами ходових вогнів. Замість роздільних ліхтарів на кормі тепер моноліхтар з великим написом.

Що нового в авто

Також для замовлення буде вперше доступне двокольорове забарвлення кузова. Залежно від комплектації седан можна оснастити колесами діаметром 17 або 19 дюймів.

Через нові бампери седан виріс у довжину на 14 мм (до 4920 мм). Інші габарити не змінилися: ширина – 1850 мм, висота – 1447 мм, колісна база – 2825 мм.

Що під капотом

Під капотом збережеться турбомотор 2.0T VC-Turbo зі змінним ступенем стиснення (243 к.с.). Ймовірно, залишиться і базовий дволітровий "атмосферник" на 156 к.с., але про нього поки немає інформації. Інші подробиці мають з'явитися найближчим часом. Оголошено, що седани Nissan Teana надійдуть до дилерів у четвертому кварталі цього року.