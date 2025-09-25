Фестиваль Old Car Land в музее "Колеса Истории": названы самые яркие авто фестиваля

В программе мероприятия - несколько уникальных тематических выставок. Главной изюминкой фестиваля станет экспозиция ретроавто 1930-х годов. Все посетители фестиваля смогут увидеть машины, который более девяти десятилетий назад ездили по дорогам разных стран.

Среди представленных моделей - Buick Roadmaster, DeSoto S6, Mercedes-Benz 230, Skoda Popular, Opel Super 6, Ford V8 и другие.

Другая знаковая часть фестиваля - выставка мотоциклов Киевского мотозавода, который в этом году празднует свое 80-летие.

Также осенний фестиваль отмечает 65-летие первого "Запорожца" - ЗАЗ-965. В рамках экспозиции состоится премьера уникального купе "Спорт-900" на базе "Запорожца", которых было произведено всего шесть экземпляров.

Кроме того, вниманию посетителей - обновленная выставка классических грузовиков и автобусов. В частности, гости фестиваля смогут ознакомиться с классическим грузовиком Škoda 706 RT 60-х годов.