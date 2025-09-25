UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Фестиваль Old Car Land у музеї "Колеса Історії": названі найяскравіші авто фестивалю

Фото: фестиваль Old Car Land у музеї "Колеса Історії" (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Найбільший технічний фестиваль України Old Car Land відбудеться в Києві на території музею "Колеса Історії" вже найближчими вихідними, 27-28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заходу.

У програмі заходу – кілька унікальних тематичних виставок. Головною родзинкою фесту стане експозиція ретроавто 1930-х років. Усі відвідувачі фестивалю зможуть побачити машини, який понад дев’ять десятиліть тому їздили дорогами різних країн.

Серед представлених моделей – Buick Roadmaster, DeSoto S6, Mercedes-Benz 230, Skoda Popular, Opel Super 6, Ford V8 та інші.

Інша знакова частина фестивалю – виставка мотоциклів Київського мотозаводу, який цього року святкує своє 80-річчя.

Також осінній фестиваль відзначає 65-річчя першого "Запорожця"- ЗАЗ-965. У межах експозиції відбудеться прем'єра унікального купе "Спорт-900" на базі "Запорожця", яких було вироблено лише шість екземплярів.

Окрім того, до уваги відвідувачів – оновлена виставка класичних вантажівок і автобусів. Зокрема, гості фестивалю зможуть ознайомитись з класичною вантажівкою Škoda 706 RT 60-х років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринокРетро