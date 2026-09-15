Феномен ретротехники в Украине: за какими авто охотятся собиратели и как на этом заработать

Чтобы не происходило в экономике и обществе, в стране множатся коллекции ретроавтомобилей, открываются новые музеи и проводятся фестивали исторической техники. Все это не благодаря, а вопреки определенным обстоятельствам – и неужели только из-за ностальгии?

О самых ценных ретромашинах страны и о месте Украины в мировом движении автомобильного ретро читайте в материале РБК-Украина .

Главное

До Кубы нам далеко , но Украина все равно особенная в плане ретротехники.

, но Украина все равно особенная в плане ретротехники. Автомобили из нашей истории интересны профессиональным ценителям ретро со всего мира, но богаче от этого мы не стали

интересны профессиональным ценителям ретро со всего мира, но богаче от этого мы не стали Сразу несколько украинских моделей среди самых интересных авто ХХ века - какие ретромашины достойны внимания сегодня?

среди самых интересных авто ХХ века - какие ретромашины достойны внимания сегодня? Ошибочное представление о раритетах – какие машины никогда не будут интересны коллекционерам

Фото: номенклатура ретроавтомобилей в музеях Украины ограничена - получается, что искусственно (Игорь Широкун, РБК-Украина)

Раритеты уходят - невелика потеря?

Наша страна действительно выделяется в мировом ретро-сообществе, и не сказать, что только в отрицательную сторону.

Представители мирового ретродвижения официально посещают украинских коллег, также работники зарубежных музеев не раз были замечены на наших технических фестивалях - в том числе и с конкретной "охотничьей" целью...

Что ищут собиратели-иностранцы в украинской глубинке и столицах, какие модели находят и увозят? Ведь доподлинно известно, что движение ретро-экземпляров через границу есть, и при этом почти одностороннее.

Ретромашины из Украины, отреставрированные и в состоянии "как есть", регулярно направляются в европейские и американские коллекции. Между тем, наши музей пополняют свои залы в основном за счет "внутренних ресурсов". Теряет ли от этого что-то историческое сообщество и государство в целом?

Какие ретроавто вывозят из Украины

Эксперты из автомобильного ретро спешат "успокоить": волноваться не стоит. Все, что было действительно ценно в плане автоантиквариата, из страны вывезли еще в 1990-е. Известны случаи, когда настоящие раритеты мирового масштаба меняли на хорошие "Жигули" или выкупали за несколько тысяч рублей.

Речь идет в первую очередь о редких образцах немецкой техники, которые попали к нам в качестве трофеев после Победы во Второй мировой войне.

Представительские авто , в том числе большие модели Mercedes-Benz и Horch;

, в том числе большие модели Mercedes-Benz и Horch; Мелкосерийные модели высокого класса , в частности с кузовами штучной работы от модных ателье. Скажем, кабриолеты и седаны Opel Admiral, Mercedes-Benz 230, Adler Diplomat;

, в частности с кузовами штучной работы от модных ателье. Скажем, кабриолеты и седаны Opel Admiral, Mercedes-Benz 230, Adler Diplomat; Массовые европейские авто 1930-х гг., сохраненные советскими владельцами в оригинальном состоянии - Mercedes 170, Opel Kapitän, BMW 326, Steyr 55, Fiat 500/Simca 5.

Отдельные экземпляры из последней "массовой" категории вполне реально найти и в наши дни. Но ценности для реставраторов они как правило не представляют, потому что за полвека эксплуатации были беспощадно, до неузнаваемости, модернизированы владельцами.

Фото: даже во время войны в стране происходило немало культурных мероприятий с ретротематикой (Игорь Широкун, РБК-Украина)

Уникальные автомобили из Украины

С другой стороны, ценителям технических изюминок сегодня интересны некоторые серийные автомобили отечественного производства. А именно имеющие нетипичную конструкцию. И Украина - одна из последних стран, где такие машины еще встречаются в более или менее приемлемом состоянии.

"Запорожец" ЗАЗ-965, ЗАЗ-966/-968. Все "Зазики" имели действительно уникальную конструкцию: V-образный 4-цилиндровый двигатель, заднемоторная компоновка, воздушное охлаждение, независимая подвеска всех колес и т.п.;

ЗАЗ-965, ЗАЗ-966/-968. Все "Зазики" имели действительно уникальную конструкцию: V-образный 4-цилиндровый двигатель, заднемоторная компоновка, воздушное охлаждение, независимая подвеска всех колес и т.п.; "Волынь" (название неофициальное) ЛуАЗ-969. Еще один живой раритет: тот же двигатель-"воздушник" V4, привод 4х4 с полным внедорожным арсеналом – пониженная передача, блокировка дифференциала, дорожный просвет 28 см, полностью независимая подвеска… И все это в малыше длиной 3,4 метра и ценой 5 тысяч долларов;

(название неофициальное) ЛуАЗ-969. Еще один живой раритет: тот же двигатель-"воздушник" V4, привод 4х4 с полным внедорожным арсеналом – пониженная передача, блокировка дифференциала, дорожный просвет 28 см, полностью независимая подвеска… И все это в малыше длиной 3,4 метра и ценой 5 тысяч долларов; ЗИМ ГАЗ-12 , представительский автомобиль, который кроме роскошного вида выделяется несколькими знаковыми техническими решениями. Удлиненный шестиоконный седан с тремя рядами сидений не имеет рамы, но имеет необычную полуавтоматическую трансмиссию. Несмотря на то, что эта модель выпускалась давно (1949-1959 гг.), украинские реставраторы умеют восстанавливать ее до заводского состояния;

, представительский автомобиль, который кроме роскошного вида выделяется несколькими знаковыми техническими решениями. Удлиненный шестиоконный седан с тремя рядами сидений не имеет рамы, но имеет необычную полуавтоматическую трансмиссию. Несмотря на то, что эта модель выпускалась давно (1949-1959 гг.), украинские реставраторы умеют восстанавливать ее до заводского состояния; "Буханка" (название неофициальное) УАЗ-452, микроавтобус. Построенный на шасси бескомпромиссного внедорожника, он и сам - незаурядный "проходимец". Это обстоятельство в сочетании с редкой компоновкой с двигателем между сиденьями соблазняет многих собирателей получить такую в свою коллекцию.

Так что, значит, мы в чем-то похожи на Кубу, автопарк которой после революции Фиделя оказался во многом законсервирован на американских моделях 1950 - 60 годов?

К счастью, нет: с "острова Свободы" вывозить американский "фулл сайз" запрещено, потому что они все еще служат как транспорт и работают на туристическую привлекательность страны. А у нас перечисленные "интересные" модели все-таки приблизились к списанию в металлолом.

Фото: к сожалению, большинство интересных в историческом плане моделей завезти в Украину нельзя (Игорь Широкун, РБК-Украина)

Что не так с украинским ретродвижением

Конечно, знаковых в историческом и техническом понимании моделей за пределами страны гораздо больше, чем внутри.

Но к сожалению, широкому кругу украинских поклонников ретро они недоступны – и не в деньгах дело. Все крупные украинские коллекции состоят в основном из машин, произведенных "на месте" или импортированных еще в ХХ веке. Почему?

Ответ известен, но сначала нужно хотя бы примерно понять, что являет собой движение поклонников ретротехники в развитых странах.

Клубы. Если начинать снизу, то по всему миру владельцы ретроавтомобилей объединены в клубы - региональные, определенных марок, моделей и т.д. Для поклонника ретро это не обязательно, но так легче искать запчасти для реставрации и устраивать ралли, путешествия, выставки и фестивали.

Национальная федерация исторических транспортных средств в каждой стране. Федерация объединяет клубы, представляет владельцев перед государством (это важно и об этом мы поговорим ниже) и другими официальными структурами.

Главная мировая структура - FIVA , Fédération Internationale des Véhicules Anciens, Международная федерация старинных автомобилей. Это фактически главная международная организация исторического автомобильного движения, объединяющая национальных членов - федерации всех стран.

Например, Федерация ретроклубов Великобритании (FBHVC) представляет более 550 клубов, музеев и других организаций, число их членов превышает 250 000 человек. Федерация занимается вопросами законодательства, регистрации, топлива, экологических ограничений и права пользоваться историческими автомобилями на дорогах.

Для чего ретроманы объединяются

А для чего, собственно, людям, получающим удовольствие от винтажного авто в собственном гараже, создавать какие-то официозные структуры? Упрощенно говоря, чтобы это авто из гаража могло хотя бы время от времени выезжать.

Автомобиль - очень специфический предмет коллекционирования. Прежде всего, для его полной реализации он должен ездить по дорогам. Где он будет наравне с прочими, современными машинами создавать потенциальную опасность другим гражданам.

И поскольку технические параметры старых машин (даже стопроцентно исправных!) часто не совпадают с требованиями современных стандартов и законов, этот вопрос нужно как-то согласовывать.

Во-вторых, ретромашина - это объект владения, чье-то имущество. И оно должно быть подвластно гражданскому законодательству: быть зарегистрированным, застрахованным, проданным, приобретенным, обложенным налогами и т.д.

При том, что даже такая элементарная вещь как стоимость исторического авто - величина часто непонятна. А отсюда - и нюансы растаможки, и страхования, и налог на роскошь, и налоги с продаж…

И вот чтобы отношение государства к ретромашине и её владельцу было справедливым, кто-то должен представлять их интересы перед Законом. Что и делают публичные организации. Сразу скажем, что в этом плане в Украине не все хорошо.

Между тем, в большинстве стран Европы ретроавтомобили имеют особый статус , как:

особые номера;

льготное страхование;

смягченные требования при обязательном техосмотре;

возможность импорта без учета экологических требований (норм Euro).

Ни одного из этих смягчений в Украине не существует. Проект Закона Украины № 7374 от 07.12.2017 "Об исторических транспортных средствах", который предусматривал подобные категории, застрял в комитетах Верховной Рады на девять лет - и, похоже, навсегда.

Фото: подтвердить подлинность модели ретротехники может только специально уполномоченный FIVA орган (Игорь Широкун, РБК-Украина)

Главная ретропроблема Украины

Все причастные к владению "историческими автомобилями" (это официальный термин) в один голос называют самую большую проблему в этой сфере. Из-за законодательных ограничений в страну нельзя завезти автомобиль экостандарта ниже Euro 2.

То есть максимально старое "ретро", которое можно официально импортировать в Украину - это не старше 1996 года выпуска...

Следовательно, получается, что в украинских музеях и в частных коллекциях выставлены в основном одни и те же модели – в большинстве своем отечественные. Плюс определенное количество тех, которых граждане успели завезти до 1 января 2006 г., когда начало действовать ограничение по Euro 2.

Павел Лозовенко, руководитель музея техники "Колеса Истории", г. Киев:

"Худшее в этом - что украинские музеи и частные коллекционеры не могут пополнять свои собрания ценными экспонатами, из-за чего страдает наше национальное культурное наследие."

"Дети и студенты - самая большая категория посетителей "Колес Истории" и других технических музеев, - продолжает эксперт по ретротехнике. - Но развитие молодого поколения получается ограниченным из-за того, что, скажем, будущие инженеры не видят всех достижений мировой промышленности".

Фото: по всем канонам ретро, стопроценто правильная техника должна быть на ходу (Игорь Широкун, РБК-Украина)

Что теряет Украина

Что теряет Украина из-за неурегулированности своего культурного пространства в сфере ретро? Вероятно, государство - ничего, разве что какие-то суммы сборов и налогов при ввозе и продажах ретроиномарок.

Общество - да, теряет, как минимум в воспитании молодого поколения. Массовая популяризация исторической техники, доступность лучших мировых образцов (выставки, новые музеи) поднимали бы техническую культуру современной молодежи на новый уровень.

Граждане? Конечно, теряют: и возможность поднять свой культурный уровень, приобретя ретро-ласточку "для души", и просто интересный досуг. А кто-то может и возможность заработать денег на своей компетенции в ретротеме.

Как заработать на ретроавтомобилях

Кстати, как реально гражданину превратить свои знания и умения в ретротеме в прибыль? Как ни странно, даже в богатых странах большие перспективы здесь имеет только небольшая группа людей - эксперты, которые одновременно имеют глубокие знания и деньги на покупку и реставрацию действительно ценных машин.

Речь идет о моделях, дорогих и редких даже в годы своего выпуска. Или, например, об экземплярах премиум-моделей, связанных с выдающимися личностями. Ведь на массовых моделях, производимых многотысячными тиражами, заметных денег не заработаешь - ни на перепродаже, ни на ремонте.

Определенную мелкую прибыль могут иметь разве что профессионалы по ремонту с собственной мини-мастерской. С минимальными накладными расходами они реставрируют популярные олдтаймеры из числа тех, которые в народе называют "легендарными" и о которых говорят "У отца (деда, прадеда) была такая - и я такую хочу!".

В заключение

Между тем украинские поклонники технического ретро не надеются на милость природы и государства. Да, тусовка варится в основном в "собственном соку" - и из-за упомянутой неурегулированности, и из-за ограничений военного времени.

Но машины - реставрируются, коллекции - пополняются, встречи - проводятся, а также новые музеи - открываются. О том, насколько эта сфера была бы более полной и полезной при наличии профильного законодательства, остается только мечтать.