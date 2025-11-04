Электромобиль экономнее бензинового - или нет: эксперт раскрыл правду

Одна из причин, побуждающая украинских потребителей покупать электромобили - дешевизна его "заправки". Которая на самом деле не всегда получается такая уж дешевая. А в чью пользу будет сравнение электричества с бензином?

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал известный автоэксперт, основатель AUTOGEEK Евгений Муджири.

Электромобиль против бензина: какое авто на самом деле выгоднее в Украине

Итак, почему электромобили стали настолько популярными в Украине? Прямых причин несколько, и хотя мы не возьмем на себя смелость расставить их в порядке значимости, они таковы:

Они дешевле топливных машин в содержании;

Они модные;

Они интересны в управлении;

Они стали доступнее по цене.

Фото: даже если заряжаться на публичных зарядках, это будет дешевле заправки бензином или дизелем (gettyimages.com)

Электромобиль - значит экономия. Это действительно так?

- Да, это справедливое утверждение, - говорит эксперт рынка электромобилей Евгений Муджири. - Электромобиль действительно более экономный в повседневном использовании. У вас нет расходов на топливо, замену масла, фильтры, коробку передач - обслуживание намного проще. А если вы заряжаетесь дома, то стоимость "заправки" может быть в 3-4 раза ниже, чем на бензиновом авто.

Например, среднее потребление энергии электромобилем - около 15 кВт-ч на 100 км. Если электроэнергия стоит даже 5 гривен за кВт-ч, то это всего 75 гривен за 100 км.

Для сравнения, бензиновое авто с расходом 7 литров на 100 км потратит более 350 гривен. Разница очевидна.

Самое главное

Как видим, по расчетам экспертов электромобильного мира батарейные машины обходятся семейному бюджету дешевле топливных аналогов. Причем интересно то, что процент экономии зависит от усилий владельца.

Если водитель правильно наладит для себя алгоритм зарядки батареи, каждые 100 км пробега будут обходиться ему буквально в копейки.